Komisja zajmie się nazwami grzybów. Które z nich zmienią nazwę? Można zgłaszać swoje propozycje

Nadanie nazw grzybom lub ich zmiana jest ważna, ponieważ używają ich amatorzy, handlowcy, nauczyciele i uczniowie, a także znajdują się w przypisach o ochronie. Specjaliści od tych organizmów - mykolodzy chcą znaleźć lub dopasować najlepsze nazewnictwo do gatunków, które je noszą.

Powołano Komisję ds. Polskiego Nazewnictwa Grzybów

Na początku 2021 roku Polskie Towarzystwo Mykologiczne powołało komisję ds. polskiego nazewnictwa grzybów, komisja ma zająć się uporządkowaniem polskich nazw grzybów. Jak zauważyli eksperci, w tej chwili zarówno w literaturze, jak i w internecie panuje spory bałagan, w różnych źródłach te same grzyby mają inne nazwy. Zdaniem PTM nazw jest bardzo dużo i często nie pasują do obowiązującej nazwy łacińskiej. Właśnie to skłoniło ekspertów do niemałej rewolucji. Towarzystwo podkreśliło, że nie ma wpływu na pozycję systematyczną organizmów, jedynie rekomenduje nowe nazwy polskie.

Nazwy mają być jak najzgodniejsze z łacińskim odpowiednikiem

Polskie Towarzystwo Mykologiczne chce, żeby rodzime nazwy były zgodne z łacińskimi odpowiednikami. Zmiany dotkną popularnego podgrzybka, który nazywany jest podgrzybkiem brunatnym. Jednak jego łacińska nazwa uległa zmianie, aby dopasować do niej polskie nazewnictwo, grzyb otrzyma nazwę podgrzyb brunatny. Z tego samego powodu borowik usiatkowany zacznie być borowikiem grabowym, a borowik ceglastopory - krasnoborowikiem ceglastoporym. Zmiany nie ominą koźlaki i maślaki. Ten pierwszy z koźlarza grabowego stanie się koźlarkiem grabowym, z kolei koźlarz bruzdkowany według komisji będzie koźlarkiem bruzdkowanym. Maślak, z maślaka szarego stanie się maślakiem lepkim.

Komisja nada grzybom polskie nazwy. Można zgłosić też swoje propozycje

Komisja zaproponowała również nazwy dla grzybów, które do tej pory nie miały polskiego odpowiednika. I tak:

Leccinum piceinum będzie nosić nazwę koźlarz świerkowy,

Neoboletus xanthopus to krasnoborowik żółtoczerwony.

Jeśli macie pomysł na nazwę grzyba lub istniejąca wam się nie podoba Polskie Towarzystwo Mykologiczne, ma dla was propozycję. "Jeśli chcieliby Państwo nadać nową polską nazwę gatunkową, rodzajową lub też wyższej jednostki taksonomicznej, [...] prosimy o nadsyłanie wniosków o nadanie nazwy lub propozycji nazwy do Komisji, która zaopiniuje nazwę sprawdzając jednocześnie, czy nie dubluje się ona z nazwą już nadaną innemu taksonowi (gatunkowi, rodzajowi itd.). Nowo nadane nazwy zostaną umieszczone w powstającej bazie nazw polskich na stronie PTMyk. Jeśli nowe nazwy zostały już nadane/zaproponowane przez Państwa w ostatnim czasie, prosimy o ich zgłaszanie, aby tworzona baza była jak najbardziej kompletna" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie towarzystwa.