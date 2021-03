Niedziele handlowe 2021. Czy 21 marca jest niedzielą handlową? Gdzie zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2021. Czy 21 marca to niedziela handlowa?

Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele i święta przyczyniło się do tego, że weekendowy ruch w sklepach przeniósł się na piątkowe popołudnie i przede wszystkim sobotę. Podobnie będzie z pewnością teraz, bo 21 marca nie jest niedzielą handlową. Ustawa jest tak skonstruowana, że zawiera liczne wyjątki od zakazu. Stąd też zakupy w świąteczny dzień będą możliwe, ale z pewnością staną się mocno utrudnione. Nie ma co liczyć na to, że będą czynne sklepy wielkopowierzchniowe lub te, które zlokalizowane są w galeriach handlowych. Dodatkowo większość z tych ostatnich będzie musiała pozostać zamknięta z uwagi na nowe obostrzenia, które będą obowiązywały do 9 kwietnia.

REKLAMA

Prawniczka o "jedynym rozwiązaniu" ws. zakazu przemieszczania się

Niedziele handlowe 2021. Gdzie zrobimy zakupy 21 marca?

Niedziele handlowe 2021. Pomimo tego, że 21 marca obowiązuje zakaz handlu, czynne będą niewielkie sklepy osiedlowe, gdzie za ladą zdecyduje się stanąć sam właściciel. Zakupy zrobimy też w punktach pocztowych, kwiaciarniach, cukierniach, aptekach, piekarniach, sklepach na lotniskach i dworcach. Można również postarać się o zakup podstawowych produktów na stacjach benzynowych. Warto dodać, że najbliższa niedziela handlowa będzie 28 marca. Ten termin związany jest z bliską Wielkanocą - wyznaczono go po to, żeby także osoby pracujące nie miały kłopotów ze zrobieniem świątecznych zakupów.

Zobacz wideo Co dalej z wzrostem liczby zakażeń?

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że przypadająca na 28 marca niedziela handlowa przypadnie w czterech województwach. Obecnie wiadomo, że zamknięte będą wówczas sklepy w galeriach na terenie całej Polski.

Zakaz przemieszczania się po kraju? Prof. Horban: Jesteśmy bardzo blisko

Niedziela handlowa. Jak zachować bezpieczeństwo podczas zakupów?

Niezależnie od tego terminu zakupów, musimy przestrzegać zasad, które pomogą nam uchronić się przed zakażeniem. Przede wszystkim konieczne jest przesłanianie ust i nosa maseczką. Nie może być to szalik czy przyłbica. Trzeba też po wejściu do sklepu dezynfekować ręce - poleca się, żeby robić to jak najczęściej lub używać rękawiczek jednorazowych. Dodatkowo konieczne jest przestrzeganie dystansu społeczne - przynajmniej 1,5 m od innych kupujących. W sklepach powyżej 100 m2 może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Nie obowiązują godziny dla seniorów.

Zobacz też: Nowe obostrzenia. Ostatnia szansa przed Wielkanocą na większe zakupy w galeriach. Uwaga na reżim sanitarny