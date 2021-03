Posłanka ujawnia sprawę z biskupem opolskim. Duchowny zaprzecza i zapowiada proces

W czwartek w Sejmie Joanna Scheuring-Wielgus przedstawiła sprawę księdza Rafała Cudoka. Jak twierdzi duchowny, dostał propozycję: w zamian za nocne spotkanie u biskupa, miał otrzymać zgodę na przeniesie do innej parafii. Kiedy nie stawił się na spotkaniu, miały rozpocząć się szykany wobec niego i jego bliskich. - W listopadzie 2019 roku przed swoim domem zostałem pobity. W szpitalu dostałem SMS, gdzie mnie ostrzegano. Chciałem sprawę wyjaśnić wewnątrz Kościoła, ale jak zostałem pobity, zgłosiłem sprawę do prokuratury - powiedział podczas konferencji ks. Rafał Cudok. Według niego, pogróżki miał dostawać m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Joanna Scheuring-Wielgus poinformowała, że złożyła skargę do Komendanta Głównego Policji na brak działań w tej sprawie. - Mam nadzieję, że po dwudziestu miesiącach pochyli się nad tą sprawą - powiedziała.

"Tak, to prawda. Do dziś nie ma wyjaśnień ze strony policji i Prokuratury Krajowej ws. pogróżek z groźbami karalnymi. I dlatego też sprawa wraca z jeszcze większym hukiem" - napisał na Twitterze ks. Isakowicz-Zaleski.

Biskup opolski odpowiada

Biskup Andrzej Czaja powiedział, że te zarzuty są kłamstwem. - To ksiądz Rafał i pan Rafał od trzech lat preparują dokumenty i nagrania, uderzają w moje dobre imię, i przez litanię niewiarygodnych oszczerstw kształtują narrację, z której wynika, że jestem wielkim złoczyńcą, niebezpiecznym dla ks. Rafała i pana Rafała, oraz wszystkich im pomagających - mówił biskup podczas konferencji prasowej online.

Ksiądz Rafał Cudok był proboszczem parafii świętej Anny w Chałupkach. Jak mówi biskup Czaja, do roku 2014 kapłan cieszył się dobrą opinią, jednak zmieniło się to po pojawieniu się na plebanii innego mężczyzny - Rafała. Wzbudzał on podejrzenia parafian, z czasem pojawiły się też zarzuty natury finansowej. Gdy ksiądz Rafał Cudok chciał wyjechać do Włoch, nie dostał od biskupa pozytywnej opinii, a następnie, gdy nie podporządkował się dekretowi o przeniesieniu do innej parafii, został suspendowany. Wtedy - jak mówi biskup Czaja - zaczęła się "kampania oszczerstw skierowanych w niego i kurię opolską". Zaznaczył, że motywem działania ks. Rafała jest prawdopodobnie zemsta za to, że nie dostał pozytywnej opinii i zgody na wyjazd do Włoch. Jak mówi biskup Czaja, przeciw księdzu Rafałowi w kilku sądach toczą się sprawy. W Raciborzu - o przywłaszczenie mienia kościelnego, a w Opolu - o stalking i kradzież tożsamości. W tej sprawie biskup i kanclerz kurii mają status pokrzywdzonych.

Biskup Andrzej Czaja zapowiedział też wytoczenie procesu o naruszenie dóbr osobistych przeciwko posłance Scheuring-Wielgus, jeśli nie przeprosi ona za słowa wypowiedziane w czasie konferencji w Sejmie.