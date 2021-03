Ośrodek w Gostyninie przepełniony. Zabrakło miejsc dla dwóch kolejnych przestępców

W styczniu do ośrodka w Gostyninie przywieziono Zbigniewa M., który w więzieniu spędził łącznie ok. 40 lat. Odsiadywał wcześniej wyrok m.in. za gwałt i znęcanie się. Dyrekcja odmówiła przyjęcia mężczyzny ze względu na brak miejsc. Jak informuje "Uwaga!" TVN, Zbigniew M. wyszedł w związku z tym na wolność.

Drugi mężczyzna, którego nie przyjęto, odsiadywał karę 25 lat więzienia za zabójstwo żony i byłej kochanki. Ciało małżonki poćwiartował. Biegli stwierdzili, że z dużym prawdopodobieństwem mógłby ponownie dokonać przestępstwa. Mężczyznę także wypuszczono.

Ostatecznie jeden z mężczyzn został przyjęty. Drugi wciąż pozostaje na wolności.

Ośrodek w Gostyninie przepełniony

Jak mówi w rozmowie z "Uwagą!" TVN dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie dr n. med. Ryszard Wardeński, w ośrodku jest ok. 60 miejsc, a pacjentów - ponad 90. Bywa, że w pokojach umieszczanych jest po osiem osób, co daje ok. 1,8 m2 na jednego pacjenta. Sąd Okręgowy w Płocku zasądził do tej pory wobec pacjentów w Gostyninie odszkodowania na łączną kwotę 88 tys. zł.

Placówką zarządza resort zdrowia. Ministerstwo zapowiada, że ośrodek ma zostać rozbudowany, natomiast wcześniej ma powstać ośrodek dodatkowy.

O problemach z przepełnieniem ośrodka w Gostyninie informowała wcześniej m.in. "Gazeta Wyborcza". Pacjenci podejmowali protesty głodowe. Jak pisali do Ministerstwa Zdrowia, "nie ma miejsca dla ludzi, nie ma gdzie trzymać rzeczy", a "w salach nie ma czym oddychać, bo nie da się otworzyć okien".

Ośrodek powstał w 2013 r. na mocy ustawy. Trafiają do niego osoby, które odbyły wyrok, a które, według biegłych, mogą stanowić zagrożenie po wyjściu na wolność.