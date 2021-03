Pogoda. Nadchodzi ocieplenie. "Fala gorąca uderzy w Europę"

Mróz powoli będzie ustępować, a do Europy zawita wiosna. Jeszcze przed Wielkanocą możemy się spodziewać temperatury sięgającej nawet 20 stopni Celsjusza.

Zobacz wideo Ekspert o znaczeniu tegorocznej zimy i zmianach klimatu

Zmiana pogody. Na termometrach w Europie nawet 26 stopni. "Ostatni powiem zimy"

Mimo że obecnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami, a synoptycy przewidują miejscami ujemną temperaturę, pod koniec marca sytuacja może mocno się zmienić. - Fala gorąca uderzy w Europę - czytamy na portalu fanipogody.pl. Najpierw nawiedzi ona Europę Zachodnią - gdzie termometry wskażą nawet 26 stopni - a następnie zbliży się również do Polski.

Wszystko wskazuje na to, że to już ostatni powiem zimy. Mróz ustąpi w Europie za kilka dni, a jego miejsce zajmą wysokie temperatury. Pogoda w Europie zrobi się wiosenna. Mieszkańców Europy prawdopodobnie czekają pierwsze silniejsze burze w tym roku.

- pisze Michał Kołodziejczyk z fanipogody.pl.

Ciepła Wielkanoc. Nawet 20 stopni Celsjusza

W Polsce nie musimy się obawiać gwałtownych burz, na pewno jednak zmierza do nas ocieplenie. Według niektórych prognoz w okolicy Wielkanocy termometry mogą miejscami pokazać nawet 20 stopni Celsjusza.

- Końcówka marca i początek kwietnia to już na pewno będzie wybuch pięknej zieleni wiosennej. Będziemy mogli wyjść na zewnątrz i cieszyć się. Oczywiście musimy uważać na siebie, bo nadal jest pandemia - powiedzał Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski z IMGW.

Należy jednak pamiętać, że przewidywania te to prognozy długoterminowe, co oznacza, że są one obarczone dużym marginesem błędu. Wynika on z nagłych zjawisk meteorologicznych oraz przyjęcia różnorodnych metod prognostycznych.

