Pogoda na dziś - piątek, 19 marca. Przelotne opady śniegu i napływ arktycznego powietrza

Napływ powietrza pochodzenia arktycznego czeka nas zarówno w piątek, jak i sobotę. W całym kraju dojdzie do ochłodzenia, a w Karpatach, podobnie jak w ostatnich dniach, nadal okresami padać będzie śnieg o natężeniu umiarkowanym.

Pogoda na dziś. Ochłodzenie w całym kraju

W dzień temperatury będą przeważnie dodatnie, choć nie przekroczą 5 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie na termometrach pokażą się wartości ok. 0 st. C, natomiast w zachodniej części Polski ok. 5 st. C. Na Podhalu temperatura będzie wahała się od –3 do 0 st. C.

Pogoda. "Jęzor chłodu" wbije się do Polski w pierwszy dzień wiosny

W piątek najniższe temperatury odnotują mieszkańcy Olsztyna (0 st. C), Gdańska (1 st. C) oraz Koszalina Bydgoszczy czy Poznania (2 st. C). Niewiele cieplej będzie w Warszawie, Szczecinie, Rzeszowie i Łomży (3 st. C). Najwyższe, choć niewiele różniące się wartości na termometrach zobaczymy w Krakowie i Lublinie (4 st. C) oraz Wrocławiu (5 st. C).

Wiatr będzie słaby oraz umiarkowany, miejscami nawet porywisty z kierunków północnych. Kiedy możemy spodziewać się upragnionej wiosny i ciepłych promieni słonecznych? Z prognoz IMGW wynika, że będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać.

Czy wraz z początkiem kalendarzowej wiosny w Polsce zrobi się cieplej?

"Położenie naszego kraju sprzyja częstym zmianom pogody. Do Polski docierają zarówno bardzo ciepłe masy powietrza znad południa Europy, czy nawet znad Afryki, jak i bardzo chłodne, w zimie mroźne, znad Arktyki. Tak dzieje się o każdej porze roku" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Kilka dni temu IMGW informowało o spodziewanym nadejściu wiosny w przyszłym tygodniu. Niestety warunki pogodowe dynamicznie się zmieniły, w związku z czym chłodnych dni możemy spodziewać się aż do środy.

Wiosna tylko w kalendarzu. Arktyczne powietrze i temperatura do -13 stopni

"Jeszcze we wtorek pisaliśmy o ociepleniu spodziewanym w przyszłym tygodniu. Dzisiaj wyniki pracy modeli numerycznych mówią, że czekają nas chłodne dni aż do środy. Spodziewamy się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, ujemnych temperatur w nocy i tylko lekko dodatnich w dzień" - przekazał instytut.