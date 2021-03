Gliwice. Dziewczynka połknęła kulki magnetyczne. Lekarze musieli usunąć jej fragment jelit

Dr Krzysztof Solecki z gliwickiego szpitala przestrzega rodziców przed kupowaniem potencjalnie niebezpiecznych zabawek, jak kulki magnetyczne, które połknęła młoda pacjentka, co doprowadziło do poważnych uszkodzeń wewnętrznych. - Powikłania takich uszkodzeń jelita mogą być bardzo duże i są to niebezpieczne sytuacje, których można unikać - ostrzega chirurg.

3 Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl