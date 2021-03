Jak dowiedział się reporter RMF FM, Krzysztof Zasada, 6700 żołnierzy ze 166 jednostek pracujących przy zwalczaniu epidemii COVID-19 zostało nagrodzonych dodatkowymi premiami. Na jednorazowe nagrody w wysokości 3 tysięcy złotych przeznaczono więc łącznie 20 milionów.

- Wojsko Polskie jest zaangażowane w realizację Narodowego Programu Szczepień od momentu jego ogłoszenia. Jesteśmy także w pełnej gotowości do większego zaangażowania się w jego realizację. Obecnie, każdego dnia ok. 7 tys. żołnierzy walczy z pandemią, a 10 tys. jest w stałej gotowości do podjęcia działań - powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, podczas wystąpienia w Sejmie RP w środę 17 marca.

Zobacz wideo Łóżka covidowe są "ukrywane"? Rząd przejmuje kontrolę. Do wszystkich szpitali mają zostać wydelegowani żołnierze

Wojsko Polskie wspiera seniorów w Narodowym Programie Szczepień

Wojska Obrony Terytorialnej zorganizowały akcję "Łączymy na Szczepienia", w ramach której seniorzy mogą liczyć na ich pomoc - począwszy od samej rejestracji na zabiegi, aż do otrzymania drugiej dawki preparatu.

- Jeśli jest taka potrzeba, żołnierze pomagają w rejestracji elektronicznej lub telefonicznej i dowożą do punktów szczepień. Jeśli stan zdrowia seniora tego wymaga, wojskowy zespół medyczny szczepi taką osobę w domu. Już ponad 1000 seniorów i kombatantów skorzystało z tej formy pomocy - podkreślał Błaszczak.

Podczas swojego wystąpienia szef MON podziękował żołnierzom za wsparcie. - Chciałbym dziś podziękować wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego i pracownikom wojska, którzy wykonują ogromną pracę na rzecz bezpieczeństwa epidemiologicznego. Na pomoc Wojska Polskiego będziemy mogli liczyć do ostatniego dnia epidemii - zapewnił.

