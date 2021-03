Tomasz Komenda otrzyma 13 zamiast 19 mln zł odszkodowania. Nie będzie się odwoływał

Tomasz Komenda początkowo żądał 19 milionów złotych zadośćuczynienia i odszkodowania. Ostatecznie jednak otrzyma 13 mln zł. Na apelację w tej sprawie nie zdecydowała się opolska prokuratura - przekazuje RMF FM.

REKLAMA

Rodzice zostawili 3-letniego chłopca na stacji benzynowej. Nie dogadali się

Niesłusznie oskarżony Tomasz Komenda trzykrotnie próbował popełnić samobójstwo

Przed laty Tomasz Komenda został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za gwałt i zabójstwo nastolatki, choć był niewinny. Po 18 latach odsiadki opuścił więzienie. "Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tych 18 lat" - mówił o przyznanym odszkodowaniu.

Spędzony w areszcie okres był dla Komendy bardzo ciężki - trzykrotnie próbował odebrał sobie życie. Oświadczył ponadto, że nie oczekuje od nikogo przeprosin. "To są tylko słowa. To co przeżyłem, jest tylko moje" - oświadczył.

Zobacz wideo Uderzał psa młotkiem, a potem go zakopał. Zwierzę przeżyło, a oprawca został zatrzymany

W grudniu 2020 roku Tomasz Komenda został ojcem. Jego partnerka, którą poznał na serwisie randkowym urodziła syna Filipa. Komenda oświadczył się swojej wybrance we wrześniu, na sali kinowej pełnej publiczności, tuż po zakończonej premierze filmu "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

Zbrodnia miłoszycka i zarzuty dla Tomasza Komendy

31 grudnia 1996 roku zamordowana została 15-letnia dziewczyna. Nastolatka bawiła się na dyskotece w Miłoszycach pod Wrocławiem, z po kilkunastu godzinach znaleziono ją martwą. Do śmierci doszło wskutek wyziębienia organizmu i odniesionych ran. Tomasz Komenda został skazany za to zabójstwo.

60 sędziów SN pisze do prokuratury o "instrumentalnym wykorzystywaniu prawa"

W maju 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił Komendę, natomiast we wrześniu 2020 roku sąd we Wrocławiu zasądził 25 lat pozbawienia wolności dla Ireneusza M. i Norberta B., których oskarżono o gwałt i zabójstwo 15-latki.