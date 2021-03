Ośrodek w Gostyninie ma nową filię. "O tym zarządzeniu nie było żadnej mowy"

Obiekt w Gostyninie powstał na mocy tzw. ustawy o bestiach z 2013 r. W placówce przebywają przestępcy, którzy zakończyli odbywanie kary więzienia, ale wciąż mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Do placówki można trafić tylko na podstawie decyzji sądu. Powstanie ośrodka było odpowiedzią na problem związany z wychodzeniem na wolność osób skazanych na 25 lat więzienia w czasach, gdy nie było jeszcze kary dożywotniego więzienia.

REKLAMA

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Ośrodek w Gostyninie po cichu otrzymał nową filię. "Oczywiście przeanalizujemy to zarządzenie ministra zdrowia"

KOZZD posiadał do tej pory jeden obiekt znajdujący się Gostyninie. To tam znajdowali się wszyscy pacjenci. Na początku marca powstała jednak filia ośrodka, do której trafiło co najmniej dwóch pacjentów z Gostynina - informuje TVN24. Decyzję sprawie powstania filii podjął minister zdrowia Adam Niedzielski. Filię ustanowiono poprzez zmianę statutu ośrodka, a nie rozporządzenie, które określa maksymalną liczbę pacjentów. Według portalu nowa filia ośrodka znajduje się w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Rezydenci zapowiadają protest. "Emocje lekarzy sięgnęły zenitu"

Powstanie filii miało odbyć się w zaskakującym trybie, który zaskoczył Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, biuro działające przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zadaniem KMPT jest badanie, czy w ośrodku przestrzegane są prawa człowieka. Pracownicy biura kilka dni po powstaniu filii odwiedzili ośrodek w Gostyninie, ale nie zostali poinformowani o nowym obiekcie.

- O tym zarządzeniu nie było żadnej mowy w czasie wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. To również pokazuje, że są jakieś obszary, które władza chce skrzętnie ukryć - to jest niedobre działanie - to jest działanie absolutnie naganne. A my oczywiście przeanalizujemy to zarządzenie ministra zdrowia i zadamy pytanie panu ministrowi, jak ta filia będzie funkcjonowała - powiedziała TVN24 Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

KOZZD w Gostyninie jest przeludniony

Na początku marca informowaliśmy o tym, że ośrodek w Gostyninie jest przeludniony i nie będzie przyjmować kolejnych pacjentów. Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor ośrodka dr Ryszard Wardeński. Według niego w placówce na 60 osób przebywa ponad 90 pacjentów. - To, że ja nie chcę przyjmować kolejnych, nie wynika ze złej woli, tylko z realiów - powiedział.

Groźny wypadek na A4 uratował życie pani Swietłanie

Placówka w Gostyninie odmówiła do tej pory przyjęcia dwóch osób. Po tej decyzji ośrodkiem zainteresowała się Prokuratura Okręgową w Płocku. Śledczy wszczęli śledztwo w kierunku niedopełnienia obowiązków przez kierownictwo ośrodka poprzez odmowę "wykonania dwóch orzeczeń sądowych o umieszczeniu skierowanych tam osób, działając tym na szkodę interesu publicznego".