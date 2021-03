Rezydenci zapowiadają protest. "Emocje lekarzy sięgnęły zenitu"

Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, lekarze, którzy mieli podejść w tym tygodniu do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, znaleźli się w niełatwej sytuacji. We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało informację, że odwołuje wszystkie egzaminy pisemne i ustne, które miały rozpocząć się po 19 marca, a ich wznowienie nastąpi dopiero 17 maja. Decyzja wywołała poruszenie wśród młodych lekarzy. - Decyzja pana ministra o tym, by ustne sesje egzaminów odbyły się w maju, jest oburzająca. To przejaw braku szacunku dla naszego środowiska. Najbardziej ucierpią na niej pacjenci, bo szpitale są pełne, a braki kadrowe powszechne - mówił w rozmowie z Gazet.pl Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów.

Wśród rezydentów wrze. "Granice cierpliwości zostały przekroczone"

W związku z powszechnym niezadowoleniem decyzji dotyczącej przełożenia egzaminów specjalizacyjnych, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się więc na "nowy kompromis". "Minister Zdrowia informuje, że PES odbędzie się w sesji wiosennej zgodnie z wyznaczonymi terminami. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przystąpią do PES w sesji wiosennej będą uprawnione do jego złożenia w sesji jesiennej (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów). W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. kobiet w ciąży) dopuszczalne będzie zdawanie ustnego PES w formie zdalnej" - czytamy w komunikacie.

Rezydenci planują protest

Jednak lekarze zapowiadają protest. Odbędzie się on w poniedziałek 22 marca, a protestować będzie co najmniej 2 tys. lekarzy rezydentów. Akcja ma potrwać co najmniej tydzień. - To przez działania resortu zdrowia związane z egzaminem PES, przez które emocje lekarzy sięgnęły zenitu. Jeszcze wczoraj minister Adam Niedzielski podjął decyzję, by zarówno część ustną jak i pisemną przesunąć o dwa miesiące. Dziś wycofał się z tej decyzji - powiedział w rozmowie z Interią Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Jak dodał, powodem nie są jedynie egzaminy, ale był to punkt zapalny, który przyspieszył decyzję o proteście. - Głos środowiska lekarskiego jest lekceważony. Nadal nie mamy finansowania ochrony zdrowia na żadnym sensownym poziomie i nadal nie proponujemy dobrych stawek wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. Rdzeń problemów w ochronie zdrowia nie zmienia się i w związku z tym protest będzie również związany z tymi podnoszonymi przez nas od lat kwestiami - podkreślił.