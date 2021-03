Prof. Sławomir Patyra wspólnym kandydatem KO i PSL na Rzecznika Praw Obywatelskich

Robert Kropiwnicki z KO i Krzysztof Paszyk z PSL poinformowali w środę o wspólnym kandydacie na urząd RPO. Sławomir Patyra jest profesorem UMCS w Lublinie, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego.

KO i PSL ogłosiły wspólnego kandydata na RPO. To prof. Sławomir Patyra

Prof. Sławomir Patyra mówił podczas konferencji prasowej, jakimi cechami powinien charakteryzować się Rzecznik Praw Obywatelskich. - W mojej ocenie powinien spełniać trzy przesłanki - powinien posiadać przygotowanie merytoryczne, powinien być apolityczny (...) i wreszcie powinien mieć wrażliwość społeczną - powiedział.

Dodał, że jeśli zostanie wybrany na nowego RPO, to wzorcami do naśladowania będą dla niego poprzedni rzecznicy: Ewa Łętowska, Tadeusz Zieliński, Adam Zieliński, Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski, Irena Lipowicz i Adam Bodnar. - Chciałbym być kontynuatorem tych standardów, które do tej pory wyznaczyli dotychczasowi Rzecznicy Praw Obywatelskich - stwierdził.

Kadencja obecnego RPO upłynęła we wrześniu 2020 r.

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko RPO jest poseł Bartłomiej Wróblewski, doktor prawa, specjalizujący się w prawie konstytucyjnym. Wróblewski jest od 2015 r. posłem z ramienia PiS. Jest również autorem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie czy aborcja w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest zgodna z Konstytucją. Po wydaniu wyroku w tej sprawie przez Polskę przeszła fala protestów, sprzeciwiających się zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

We wrześniu 2020 r. skończyła się 5-letnia kadencja obecnego RPO Adama Bodnara. Nie udało się wybrać jego następcy, dlatego na podstawie przepisów obecnej ustawy o RPO Adam Bodnar dalej sprawuje urząd. Rzecznika wybiera Sejm za zgodą Senatu, który jest kontrolowany przez opozycję. Parlament próbował wybrać nowego RPO już trzy razy. Na urząd dwukrotnie kandydowała popierana przez opozycję mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Z kolei obóz rządzący chciał powołać na RPO wiceszefa resortu spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka.