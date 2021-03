Pogoda na dziś. Czwartek, 18 marca. Ponuro i z opadami. Temperatury minimalnie wyższe

Nadejście wiosny w dalszym ciągu musimy odłożyć w czasie. Od kilku dni w całym kraju panuje wyjątkowo ponura pogoda i podobnie jak w środę, czwartek stanie pod znakiem sporych ilości chmur, sporadycznych opadów i niskich temperatur.

Prognoza pogody na czwartek. Powyżej zera w całym kraju

W ciągu dnia w całym kraju temperatury nie spadną poniżej zera. Zerową wartość mają wskazywać termometry jedynie w Suwałkach i wschodniej części Podlasia. Jeden stopień z kolei prognozowany jest dla Białegostoku, Lublina, Kielc czy Łodzi, natomiast 2 stopnie dla Dolnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Najcieplej będzie z kolei na Pomorzu, w Wielkopolsce oraz na Kujawach, gdzie w ciągu dnia termometry wskażą 3 stopnie Celsjusza.

Pogoda na dziś. Czwartek, 18 marca Gazeta.pl

Na czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał żadnego ostrzeżenia meteorologicznego. W całym kraju będą bezpieczne warunki na drogach i ulicach, nie ma również zagrożenia lokalnymi przymrozkami czy gołoledzią.

Prognoza pogody na czwartek. Ponownie ponuro, ale mniej opadów

Czwartek ponownie będzie pochmurny, jednak w całym kraju pojawi się nieco mniej opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Zgodnie z prognozami, mogą one się pojawić w zachodnim pasie Polski, na Pomorzu, Warmii i Mazurach, na Dolnym Śląsku i Śląsku. W pozostałej części kraju niebo pokryte będzie sporą ilością chmur, choć w centrum i miejscami na wschodzie co jakiś czas może zza nich wyjrzeć słońce. Będzie to jednak kontynuacja ponurej aury z ostatnich dni, która dodatkowo pozostanie przez co najmniej kilka następnych.

