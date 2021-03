Wiosna tylko w kalendarzu. Arktyczne powietrze spowoduje spadek temperatury do -13 stopni w nocy

W najbliższych dniach wiosna do nas jeszcze nie przyjdzie, mimo że ta kalendarzowa rozpoczyna się już w niedzielę 21 marca. Na dodatek arktyczne masy powietrza, które nadciągają do Polski, znacznie obniżą temperaturę. Na termometrach zobaczymy nawet -10 stopni, a miejscami możemy liczyć także na intensywne opady śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed warunkami na drogach.

Prognoza pogody. Wiosna w kalendarzach, ale nie na termometrach

Do Polski napływa chłodne i wilgotne powietrze znad północnego Atlantyku. Temperatura z dnia na dzień coraz bardziej się obniża - w nocy ze środy na czwartek (z 17 na 18 marca, a także w czwartek nad ranem, na termometrach zobaczymy już wartości poniżej zera. O godzinie 7 praktycznie w całej Polsce temperatura będzie jeszcze oscylować w okolicy od -3 do -1 stopnia, wyjątkiem będzie jedynie Pomorze, gdzie rano będzie tam 1 stopień powyżej zera. W ciągu dnia nie będziemy mogli jednak liczyć na zbyt duże ocieplenie - w całym kraju termometry wskażą od 2 do 4 stopni. Wieczorem temperatura ponownie się obniży. W nocy z czwartku na piątek wartości spadną nawet do -5 stopni, najzimniej będzie na południu kraju.

Pogoda. W Polsce coraz zimniej, nawet do -13 stopni

Do końca tygodnia pogoda w Polsce będzie prezentować się podobnie - w ciągu dnia maksymalnie kilku stopni na plusie, wieczorami i nocą ochłodzenie poniżej zera, a w górach nawet do -10 stopni. Najniższej temperatury doświadczą mieszkańcy Jeleniej Góry, gdzie z soboty na niedzielę w nocy zobaczymy na termometrach nawet -13 stopni.

Dość duże zachmurzenie, które obserwujemy od kilku dni na obszarze niemal całego kraju, w piątek zacznie miejscami ustępować, choć nie na długo. W niedzielę nasz kraj ponownie przykryją gęste chmury.

IMGW wydało kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia

Od godzin porannych w środę 17 marca przez dobę, a więc do 7:30 w czwartek, a później także od piątku od godziny 7:30 do soboty do tej samej godziny obowiązują alerty pierwszego stopnia wydane przez IMGW. Dotyczą one oblodzenia, a miejscami także opadów śniegu w powiatach na Dolnym Śląsku i w Opolskiem. W powiatach na Śląsku i w Małopolsce od godziny 7:30 w środę do 7:30 w czwartek obowiązują natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące opadów śniegu.

