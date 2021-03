Zobacz wideo Piosenki, wiersze, książki. Piękne utwory, które powstały po stracie bliskich

Na miejsce wypadku rozdysponowano zastępy straży pożarnej, radiowóz policji, karetkę pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować czteroletniego chłopca.

REKLAMA

Wypadek na obwodnicy w Brzegu

Jak informuje portal brzeg24.pl, we wtorek po godzinie 16.00 doszło do zdarzenia na drodze krajowej nr 94 - obwodnica Brzegu. Zderzyły się tam ze sobą najprawdopodobniej trzy pojazdy. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło na komendę o godzinie 16:17. - Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym dwoje dzieci. Policjanci ustalają okoliczności, w jakich doszło do zderzenia forda z volkswagenem. Nie wykluczamy udziału trzeciego pojazdu, ale na tą chwilę nie mogę potwierdzić takich informacji - powiedziała portalowi mł. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Tragiczny wypadek w Starym Sączu. Nie żyją dwie kobiety, trzy osoby są ranne

Czterolatek zmarł mimo reanimacji

- Niestety, pomimo długiej reanimacji nie udało się uratować 4-letniego dziecka - poinformowała mł. asp. Kaszuba. W wyniku wypadku droga była zablokowana, aby umożliwić kierowcom dalszą podróż, funkcjonariusze policji zorganizowali objazd.

Druga fala COVID-19 w bogatych krajach mniej śmiertelna niż pierwsza