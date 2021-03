Tarnobrzeg. Ksiądz skazany za molestowanie ministranta. Pokrzywdzony informował kurię już w 2006 roku

Jak podaje RMF24, sąd ukarał Józefa G. nie tylko karą trzech lat więzienia, ale również ośmioletnim zakazem pracy z dziećmi oraz zakazem kontaktowania i zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów do pokrzywdzonego. Duchowny będzie musiał zapłacić 20 tys. zł nawiązki na pokrzywdzonego oraz 10 tys. zł w ramach pokrycia kosztów zastępstwa procesowego. Wyrok nie jest prawomocny.

REKLAMA

Tarnobrzeg. Ksiądz został przeniesiony do innej parafii. Taśma z dowodami tajemniczo zniknęła

Proces w sprawie 59-letniego Józefa G. rozpoczął się na początku lutego bieżącego roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Duchownemu został przedstawiony zarzut dopuszczenia się wobec małoletniego poniżej 15. roku życia "innej czynności seksualnej". Przestępstwo miało być popełnione na przestrzeni lat 2005-2006, gdy Józef G. pełnił funkcję proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu.

IPN szukał kobiety ze zdjęcia. Były historyk od dawna wiedział, kim jest

Pokrzywdzony już w 2006 r. miał dostarczyć kurii taśmę magnetofonową, na której znajdowały się dowody potwierdzające jego zarzuty wobec księdza. Nagranie miało jednak zaginąć w niewyjaśnionych okolicznościach w kurii. Niedługo po tym wydarzeniu ksiądz Józef G. został przeniesiony do parafii w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie uczył dzieci w szkole oraz był wykładowcą akademickim.

Duchowny miał zastraszać swoją ofiarę

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu wszczęła śledztwo w czerwcu 2019 r. po zawiadomieniu przez oficjała Sądu Biskupiego w Sandomierzu. Postępowanie zostało jednak umorzone, ponieważ pokrzywdzony nie potwierdził zarzutów wobec księdza Józefa G.

Fabryka miała szyć 30 mln masek miesięcznie. Nie uszyto ani jednej

Po pewnym czasie wyszło na jaw, że Józef G. zastraszał swoją ofiarę oraz zmuszał ją do składania fałszywych zeznań. Prokuratura wróciła do umorzonego postępowania i we wrześniu 2020 r. zatrzymała Józefa G. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, został tymczasowo aresztowany.



Na liście 22 świadków w procesie Józefa G. znalazł się obecny metropolita diecezji szczecińsko-kamieńskiej abp Andrzej Dzięga, który w latach 2002–2009 był biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej. Wobec Dzięgi wszczęto postępowanie kanoniczne na zlecenie Watykanu. Duchowny jest podejrzewany o krycie przestępstw seksualnych podległych mu księży, w tym Józefa G.