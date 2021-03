Sąd uniewinnił kierowców, którzy trąbili na Strajku Kobiet. "Przejaw wyrażania swoich poglądów"

Zobacz wideo Piekło kobiet. „Jeżeli chodzi o aborcję, to jesteśmy pod ścianą”

Na manifestację, którą 27 października w Nysie zorganizował Strajk Kobiet w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ograniczającym prawo do aborcji, uczestnicy przyjechali samochodami, którymi jechali ustaloną wcześniej trasą. Wielu kierowców używało klaksonów na znak protestu.

Strajk Kobiet. Policja karała kierowców mandatami za używanie klaksonu

Policja, która pilnowała manifestacji, wręczała kierowcom mandaty w wysokości 100 zł, informując, że nadużywanie sygnałów dźwiękowych jest wykroczeniem. Jak informuje Nowa Trybuna Opolska, 16 marca dwóch kierowców stanęło przed sądem, ponieważ jeden odmówił przyjęcia mandatu, a drugi nie zgodził się z policjantami.

Policja traktowała kibiców inaczej niż Strajk Kobiet? "Nie blokowali jezdni"

Dwaj kierowcy tłumaczyli w Sądzie Rejonowym w Nysie, że nie wiedzieli o planowanej manifestacji. Jednak sąd nie tylko uznał, że kierowy celowo trąbili, ale też stwierdził, iż zachowanie było przejawem wyrażania swoich poglądów w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym ograniczenia prawa do aborcji. Dlatego obaj mężczyźni zostali uniewinnieni.

Ogólnopolski Strajk Kobiet sprzeciwia się przepisom dotyczącym aborcji

Ogólnopolski Strajk Kobiet to polski feministyczny ruch społeczny, który został założony we wrześniu 2016 roku. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na odrzucenie przez Sejm projektu ustawy "Ratujmy kobiety", liberalizującego prawo aborcyjne oraz skierowanie do prac w komisji projektu "Stop aborcji".

Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował między innymi Czarny Poniedziałek - akcję protestacyjną, która odbyła się w ponad 150 polskich miastach.

22 października 2020 roku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją, w całej Polsce wybuchły masowe antyrządowe protesty. Akcja była szeroko komentowana w międzynarodowych mediach i ożywiła debatę na temat stanu prawnego określającego możliwość przerywania ciąży.