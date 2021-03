Wójt Żelazkowa adoptował psa, a po kilku dniach go zwrócił. Twierdzi, że zrobił to pod naporem krytyki

Zdjęcie wójta gminy Żelazków Sylwiusza Jakubowskiego trzymającego w rękach szczeniaka ukazało się 27 lutego na profilu schroniska dla zwierząt w Kaliszu. Pod postem pojawiły się dziesiątki negatywnych komentarzy, w których przypominano wcześniejsze konflikty samorządowca z prawem.

REKLAMA

Sylwiusz Jakubowski był w przeszłości m.in. skazany za naruszenie nietykalności policjanta podczas Kaliskiego Marszu Równości, media informowały również o ślubie, którego udzielał pod wpływem alkoholu.

Żelazków. Pies wójta wraca do schroniska

Jak podał portal faktykaliskie.pl, pies po kilku dniach został oddany. - Pies został przywieziony do schroniska przez pracowników Urzędu Gminy w Żelazkowie wraz z oświadczeniem podpisanym przez osobę, która go wcześniej adoptowała. W oświadczeniu nie ma wyjaśnienia, z jakiego powodu wójt zrzeka się opieki nad psem, jedynie informacja, że chce go oddać - mówił w rozmowie z portalem kierownik schroniska Jacek Kołata.

Wójt powiedział portalowi Fakt24.pl, że zdecydował się oddać szczeniaka po fali krytyki. Zapewnił, że chce odzyskać zwierzę i je "pokochał".