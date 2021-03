Ośrodek w Gostyninie jest przeludniony. Współtwórca ustawy: Rozwiązanie problemu z placówką jest dość proste

Placówka w Gostyninie powstała w 2013 r. na mocy tzw. ustawy o bestiach. Jednym z jej twórców był były wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. Do obiektu trafiają przestępcy po odbyciu kary pozbawienia wolności, jeżeli mogą wciąż stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi. Ustawa powstała w momencie, kiedy na wolność zaczęli wychodzić przestępcy skazani na 25 lat więzienia w czasach, gdy nie było jeszcze kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Były wiceminister o ośrodku w Gostyninie: Trzeba mieć odwagę, żeby taki problem rozwiązać

Niedawno informowaliśmy, że KOZZD w Gostyninie nie będzie przyjmować kolejnych pacjentów. Powodem takiej decyzji jest zbyt duża liczba osób przetrzymywanych w placówce. Dyrektor ośrodka dr Ryszard Wardeński stwierdził, że placówka ma ponad 90 pacjentów na 60 miejsc. - To, że ja nie chcę przyjmować kolejnych, nie wynika ze złej woli, tylko z realiów - powiedział.

Michał Królikowski przyznał w rozmowie z TVN24, że w ośrodku panuje przeludnienie. Dodał, że w czasie prac nad ustawą zakładano, że do placówki w Gostyninie w ciągu pierwszych kilku lat jej funkcjonowania trafi maksymalnie do 24 osób.

Królikowski powiedział, że przeludnienie wynika po części z "działalności orzeczniczej sądów", które decydują o umieszczeniu przestępców w ośrodku. Dodał, że nie chce jednak obarczać pełną odpowiedzialnością sędziów. - Jak w każdej takiej sytuacji, jest wiele przyczyn. Trzeba mieć odwagę, żeby taki problem rozwiązać - powiedział.

Michał Królikowski proponuje rozwiązanie

Na pytanie, czy jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w ośrodku, odpowiedział, że jest współodpowiedzialny za ustawę, która jest podstawą jego działalności. Michał Królikowski stwierdził, że pomysł na rozwiązanie problemu z placówką jest "dość prosty".

- Wymaga to określonej inwestycji w reorganizację tego ośrodka i poprawę jakości jego funkcjonowania, w szczególności warunków bytowych tych osób - powiedział. Dodał, że należy wprowadzić rozwiązania ustawowe, które "bardziej precyzyjnie" określą zasady zakończenia izolacji w ośrodku i wprowadzą dodatkowe kryteria kwalifikujące do pobytu w ośrodku.

RPO: Z ośrodka zwolniono tylko jedną osobę

Na problemy z placówką w Gostyninie zwracał uwagę w kwietniu 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. "Był on początkowo planowany na 10-20 osób; dziś przebywa w nim 65 osób (zakładana pojemność to 60 osób). Dotychczas jedna osoba została z niego zwolniona, a inna - przeniesiona do szpitala psychiatrycznego" - poinformował.

RPO zwrócił również uwagę na to, że pacjenci z Gostynina skarżą się na warunki bytowe oraz sposób, w jaki są traktowani. Wskazywali m.in. na to, że mogą przebywać na świeżym powietrzu tylko godzinę dziennie oraz nie mają prawa do przepustki, by udać się na pogrzeb członka rodziny.

"Pacjenci muszą mieć jasność, jakie prawa im przysługują i jakie środki dyscyplinujące mogą być wobec nich stosowane wobec naruszenia zasad porządku i bezpieczeństwa. W rezultacie ich prawa są bardziej ograniczone niż prawa skazanych przebywających w więzieniach" - stwierdził RPO.