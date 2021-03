Pogoda. IMGW ostrzega przed opadami śniegu. Miejscami spadnie nawet 30 cm

Do końca tygodnia w Polsce pozostanie z nami zimowa pogoda. Na pierwszy podmuchy wiosny będziemy musieli jeszcze nieco zaczekać, ponieważ już teraz w południowej części Polski pojawiły się opady śniegu. Po południu, wieczorem oraz w nocy prognozuje się dalsze występowanie opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. W południowej Polsce intensywne opady śniegu

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alerty przed intensywnymi opadami śniegu. Dla jakich regionów pojawiły się ostrzeżenia?

W przypadku województwa dolnośląskiego alerty obowiązują powiaty: lubański, lwówecki, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, ząbkowicki kłodzki oraz miasto Wałbrzych. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 10 do 20 cm, a lokalnie nawet 30 cm. Ostrzeżenia pozostaną ważne do godziny 6 rano w środę 17 marca - wynika z ostrzeżeń IMGW.

W województwie śląskim ostrzeżenia obowiązywać będą powiaty: cieszyński, bielski, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. Alerty dotyczą wystąpienia opadów śniegu o mniejszym natężeniu. Przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 do 15 cm, natomiast ostrzeżenia będą ważne od godz. 18 we wtorek (16 marca) do godz. 15 w środę (17 marca).

W przypadku województwa małopolskiego wydano alerty dla powiatów: suskiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego oraz miasto Nowy Sącz. Tu również przewidywany przyrost pokrywy śnieżnej będzie wahał się pomiędzy 5 a 15 centymetrów, a alerty będą ważne od godziny 18 we wtorek (16 marca) do 15 w środę (17 marca).

IMGW: Zimowa aura zostanie z nami do końca tygodnia

Zgodnie z informacjami instytutu, przelotne opady śniegu będą występowały na terenie całego kraju w czwartek, piątek oraz sobotę.

"Do końca tygodnia zostanie z nami bardziej zimowa aura. Już teraz śnieg pada w Sudetach - w nocy przybyło 15 cm w Jakuszycach. Dzisiaj nadal będą występowały w tym regionie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach może spaść kolejne 7-10 cm, a najbliższej nocy około 5 cm. Po południu i wieczorem opady dotrą także do Karpat Zachodnich i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 4-5 cm, a w nocy nawet 10 cm. W czwartek, piątek i sobotę przelotne opady śniegu będą występować w całym kraju. Powiew wiosny prawdopodobnie poczujemy na początku przyszłego tygodnia" - ostrzegał IMGW w mediach społecznościowych.