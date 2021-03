Niestety na wiosnę musimy jeszcze trochę poczekać. W środę czeka nas kolejny pochmurny dzień, w dodatku prawie w całym kraju będzie deszczowo.

Prognoza pogody na środę. Plusowa temperatura w całym kraju

Temperatura w środę 17 marca 2021 Fot. Agencja Gazeta

W środę temperatura w całym kraju będzie plusowa, choć pogoda nie będzie zachęcała do spacerów. W godzinach porannych najchłodniej będzie w południowo-zachodniej i południowej części kraju. We Wrocławiu i Częstochowie około godziny 8 możemy spodziewać się 1 stopnia na plusie. Nieco cieplej w Olsztynie i Poznaniu - tam temperatura wyniesie 2 stopnie. W pozostałych regionach na termometrach rano nieco cieplej - od 4 do 5 stopni. Po południu temperatura w całym kraju wyrówna się do około 4-5 stopni. Nocą nastąpi ochłodzenie, na termometrach od zera do -3 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dotyczące opadów śniegu dla kilku regionów: lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, Wałbrzycha, kłodzkiego i ząbkowickiego. Prognozowane są opady śniegu od 10 do 20 cm, a lokalnie nawet do 30 cm. Alerty obowiązują już od poniedziałku 15 marca i pozostają aktualne do godzin porannych w środę 17 marca.

W Małopolsce natomiast od godziny 18 we wtorek 16 marca do godziny 15 w środę 17 marca obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia, także dotyczące opadów śniegu, dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz oraz gorlickiego. Prognozowane są opady śniegu od 5 do 15 cm.

Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie wydano także alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia. Obowiązują one do godzin porannych w środę.