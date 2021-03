Jak informuje "Wyborcza", były Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, który w zeszłym roku podał się do dymisji w atmosferze skandalu, został specjalistą w Zespole do spraw Obronności i Ochrony Mienia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

REKLAMA

Onet: Władze Lasów Państwowych pojechały na imieniny dyrektora. Instytucja zaprzecza

Daniel Kołnierowicz nowym specjalistą w Lasach Państwowych. RDLP potwierdza

Szefem podlaskich policjantów Kołnierowicz został w styczniu 2016 roku. W tym czasie zlecił podlegającym mu policjantom, by wycinali konfetti, którym później został obrzucony ówczesny minister Jarosław Zieliński podczas Święta Niepodległości. W listopadzie 2018 roku Kołnierowicz nawoływał natomiast na antenie Radia 5 do pisania anonimów na posłankę Platformy Obywatelskiej, Bożenę Kamińską.

- Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może proszę bardzo - ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej: o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej - powiedział wówczas Kołnierowicz. Miała to być odpowiedź na działalność parlamentarzystki, która badała skargi otrzymywane od funkcjonariuszy. Kiedy po słowach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne przeciwko niemu, podał się on do dymisji w marcu 2020 r.

Oficer policji awansowany. Wcześniej zrzucał konfetti na głowę Zielińskiego

We wtorek 16 marca rzecznik białostockiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych potwierdził zatrudnienie byłego komendanta. "Pan Daniel Kołnierowicz został zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jako samodzielny specjalista w Zespole ds. Obronności i Ochrony Mienia. Uzasadnieniem zatrudnienia jest złożona przez niego oferta pracy, duże doświadczenie praktyczne i administracyjne związane z działaniami służb mundurowych, do wykorzystania w zarządzaniu kryzysowym i pracą strażników leśnych w 31 nadleśnictwach białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych" - przekazał "Wyborczej" Jarosław Krawczyk.