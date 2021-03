Lublin. 77-latek gwałcił nastolatkę. Sąd nie zdecydował się na maksymalny wymiar kary

Zobacz wideo Policja zatrzymała 34-latka, który przez lata molestował seksualnie nieletnie córki swojej partnerki.

Dziewczynka przez ponad rok, od lipca 2015 roku do jesieni 2016 była brutalnie gwałcona przez oskarżonego Stanisława P. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał go w poniedziałek (15 marca) na 8 lat pozbawienia wolności. - Osiem lat pozbawienia wolności to adekwatna kara do bardzo wysokiego stopnia szkodliwości zbrodni zgwałcenia małoletniej - powiedział sędzia Łukasz Obłoza.

REKLAMA

Brutalnie gwałcił 14-latkę

Jak informuje portal pulawy.naszemiasto.pl, śledczy ustalili, że Stanisław P. wielokrotnie dopuścił się obcowania płciowego z 14-latką. Mężczyzna także bił dziewczynkę po twarzy i ją podduszał. 77-latek groził nastolatce, że zabiją ją oraz jej bliskich, a także spaleni ich dom. Raz miał przystawić 14-latce nóż do szyi. Żądał, aby dziewczynka jego czyny zachowała w tajemnicy. Sprawa trafiła do sądu pod koniec 2019 roku. Ze względu na dobro pokrzywdzonej proces został utajniony.

Lewica składa projekt zmiany definicji gwałtu. Koniec "zawiasów"?

Wyrok sądu: 8 lat pozbawienia wolności

Stanisław P. został skazany przez sąd na osiem lat więzienia oraz otrzymał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do niej na mniej niż 100 metrów przez dziesięć lat.

Mężczyzna nie otrzymał maksymalnego wyroku za gwałt.

W kodeksie karnym czytamy: "Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12". Sąd złagodził wyrok, ponieważ mężczyzna wcześniej nie był karany, a przestępstwa dopuścił się, mając ograniczoną w znacznym stopniu zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim zachowaniem. Taką opinię wydali biegli, którzy przebadali Stanisława P.

- Oskarżony nie jest chory psychicznie. Jest poczytalny, można mu przypisać winę - zastrzegł jednak sędzia Obłoza.

Stanisław P. został zatrzymany 9 września 2019 roku. Od tamtego czasu przebywa w areszcie, tam również będzie czekać na umocnienie się wyroku. Podczas poniedziałkowego posiedzenia sąd przedłużył 77-latkowi pobyt w areszcie do 30 maja. Czas spędzony za kratkami zostanie wliczony mężczyźnie na poczet kary.

Opole. Przez wiele lat miał gwałcić swoje młodsze siostry. Został skazany na 6 lat