Będąca w ósmym miesiącu ciąży kobieta zgłosiła się do szpitala we Włocławku z bólami i skurczami. Po badaniach została odesłana do domu. Jeszcze tego samego dnia karetka zabrała ją na cesarskie cięcie, jednak dziecka nie udało się uratować. Sprawą zajęła się policja.

