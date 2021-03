Pogoda na dziś - wtorek, 16 marca. IMGW ostrzega. Do Polski powraca zimowa aura

Bieżący tydzień, zgodnie z zapowiedziami synoptyków IMGW, zapowiada się nieco chłodniej. Czeka nas zachmurzenie, przelotne opady oraz kilkustopniowe temperatury.

Pogoda na wtorek, 16 marca. W całym kraju przewaga chmur z przelotnymi opadami

W przeważającej części kraju dominować będą chmury, na północy Polski możliwe niewielkie przejaśnienia. Istnieje możliwość wystąpienia pojedynczych słabych burz czy opadów krupy śnieżnej, głównie w zachodniej części kraju.

Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, w Karpatach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść 5 cm, w Sudetach – nawet 7 do 10 cm.

Temperatura powietrza będzie wahała się pomiędzy 3 st. C. na północy kraju, a 7 st. C we wschodniej części kraju. W rejonach podgórskich możemy spodziewać się od 2 do 4 st. C. Najcieplej będzie w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Olsztynie i Bydgoszczy (7 st. C).

W dalszym ciągu utrzymywać się będzie wiatr wiejący z północy. Będzie on słaby oraz umiarkowany, miejscami porywisty. Podczas burz w porywach może osiągnąć prędkość nawet do 60 km/h. W górach porywy wiatru mogą spowodować zawieje oraz zamiecie śnieżne.

Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia odnośnie utrudnień drogowych i zjawisk niebezpiecznych dla kierowców. - W ciągu najbliższych czterech dni prognozujemy następujące utrudnienia drogowe: intensywne opady śniegu, gęsta mgła, silny wiatr, oblodzenie - poinformował IMGW na Twitterze.

Wtorkowe ostrzeżenia przed oblodzeniami dotyczyć będą głównie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego. Ostrzeżenia przed opadami śniegu dotyczą południowych części województw małopolskiego i dolnośląskiego.