Warszawa. Aktywiści sprzeciwiają się brutalności policji. Zebrali się pod "Komendą Główną Tortur"

15 marca obchodzony jest Dzień Walki z Przemocą Policji. Jak podaje OKO.press, z tej okazji pod Komendą Główną Policji w Warszawie, nazwaną przez aktywistów "Komendą Główną Tortur", odbył się happening. Nazwy ulic koło budynku zmieniono na ulice: Pamięci Igora Stachowiaka, Morderstw i Brutalności, Prześladowań LGBTQ+ i pokojowo protestujących oraz Gwałtów i poniżania. Aktywiści - Babcia Kasia, czyli Katarzyna Augustyniak, oraz Linus Lewandowski - przykuli się ogrodzenia komendy i mówili o tym, jak zostali zatrzymani przez policjantów. "Babcia Kasia opowiadała, że policjanci są brutalni wobec pokojowo protestujących, a odpuszczają faszystom maszerującym po Warszawie" - informuje warszawska "Gazeta Wyborcza".

REKLAMA

Jedna z tabliczek, którymi aktywiści zastąpili oficjalne nazwy ulic, poświęcona jest Igorowi Stachowiakowi. Przypomnijmy, że 25-latek 15 maja 2016 roku zmarł na komisariacie Wrocław-Stare Miasto. Wcześniej został zatrzymany przez policję w centrum miasta. Na komisariacie został rażony paralizatorem. - Jeżeli policjant, szkolony w jednostkach specjalnych wyciąga teleskopową pałkę i bije obywateli, to brakuje słów, by to komentować - powiedział w rozmowie z OKO.press Maciej Stachowiak, ojciec Igora. Mężczyzna poparł akcję.

Jak informuje RMF FM, wylegitymowano 10 osób. Po kilkudziesięciu minutach zmienione nazwy ulic zniknęły.

"Szkoda, że pan nie może porobić zdjęć, jak go torturują"

Jak podaje Onet, w nocy aktywiści rozwieszali plakaty na warszawskich komendach. "Na komendzie na Zakroczymskiej reakcja policji była natychmiastowa. Dwóm osobom aktywistycznym udało się uciec, jedna została powalona na ziemię i zakuta w kajdanki z tyłu. Ja także zostałem doprowadzony na komendę w celu ustalenia danych, mimo że okazałem zarówno legitymację prasową, jak i dowód tożsamości" - opisał sytuację obecny na miejscu Mikołaj Kiembłowski. Fotograf zamieścił również nagranie, jak podkreśla, jednego z policjantów. Słychać na nim jak mężczyzna mówi: "Szkoda, że pan nie może porobić zdjęć, jak go torturują. Takie medialne byłoby bardziej". Kiembłowski pyta, czy funkcjonariusz uważa, że to zabawne. "Pan to jakoś wspiera, dlatego mówię, szkoda, że nie porobi pan zdjęć jak go będą torturowali" - odpowiada mu policjant.

Duda o działaniach policji na protestach: Nikt nie zginął [KOMENTARZE]