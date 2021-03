Stary Sącz. Tragiczny wypadek samochodowy. Nie żyją dwie kobiety, trzy osoby są ranne

Zobacz wideo 39-letni motocyklista uciekał przed policją ulicami Nowego Sącza. Został zatrzymany

Stary Sącz. Zderzenie czołowe na drodze krajowej

Do zdarzenia doszło w niedzielę (14 marca) na krajowej drodze 87 około godziny 19:00. Dwa samochody jadące z naprzeciwka zderzyły się czołowo. W jednym z nich, Fordzie, podróżowały cztery osoby, w drugim, Seacie, tylko kierowca. Do zderzenia aut doszło w momencie, w którym jedno z aut wyprzedzało sznur pojazdów - dowiedział się reporter RMF FM.

Seat kierowany przez 57-letniego mężczyznę jedzie prawidłowo w kierunku Rytra. Z przeciwnej strony, wyprzedzając sznur pojazdów, jedzie Ford i doprowadza do zderzenia czołowego. Autem kieruje 22-latek. W wypadku bierze udział 5 osób. Kierujący seatem jechał prawidłowo. Był trzeźwy. Na początku nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Niestety później źle się poczuł i został zabrany do szpitala

- relacjonowała portalowi starosadeckie.info podinsp. Katarzyna Cisło rzeczniczka krakowskiej policji.

Wypadek w Starym Sączu. Helikopter LPR lądował na boisku

W kolizji śmierć poniosły dwie kobiety. Jedną z nich była 18-letnia pasażerka Forda, zginęła na miejscu. Druga ofiara zmarła po przewiezieniu do szpitala. Trzy osoby zostały ranne. Dwaj kierowcy mieli tylko lżejsze obrażenia, więc przewieziono ich karetką do szpitala, natomiast do najciężej poszkodowanej osoby wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lądowisko dla helikoptera zabezpieczono na płycie pobliskiego boiska sportowego - donosi portal starosadeckie.info.

Policja będzie badać sprawę i okoliczności wypadku.