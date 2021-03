W archidiecezji krakowskiej przybywa apostatów. Abp Marek Jędraszewski zaapelował do księży

O rosnącej liczbie apostazji abp Marek Jędraszewski mówił podczas modlitwy pokutnej kapłanów archidiecezji krakowskiej w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że w przeszłości rocznie akt apostazji składało 50-60 osób. W 2019 r. liczba ta wyniosła już 123. Z kolei w 2020 roku aż 445.

Rośnie liczba aktów apostazji. Abp Jędraszewski apeluje do księży

Arcybiskup zaapelował o modlitwę za tych, "którzy nie rozumieją Kościoła, którzy nie umieją Kościoła kochać, nawet przez łzy, którzy próbują z Kościołem walczyć, którzy się oddalają i tych, którzy podejmują dramatyczne akty apostazji". - Proszę was, róbcie wszystko, aby ten dramatyczny akt odejścia był jednocześnie pierwszym dniem powrotu, bo Kościół jest miłującą matką, bo Kościół to jest także ten ojciec czekający na powrót marnotrawnego syna, gotów wybiec na spotkanie. To jest Kościół, którego macie być pokornymi świadkami - mówił abp Jędraszewski.

- To wciąż niewielki promil w skali archidiecezji, ale każdy przypadek jest dla nas trudny i ważny. Chcemy zapewnić wszystkie osoby, które odeszły, że zawsze mają możliwość powrotu, Kościół zawsze jest dla nich otwarty i przyjmie ich z powrotem z miłością. Te osoby zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie - komentował w PAP dane dot. apostazji ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik prasowy krakowskiej kurii.