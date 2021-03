Niedziele handlowe 2021. Czy 28 marca zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2021. Czy 28 marca jest niedziela handlowa?

28 marca zgodnie z ustawowym kalendarzem jest niedzielą handlową. Oznacza to, że zdecydowana większość placówek handlowych, w tym super- i hipermarkety, galerie i centra handlowe, a także duże parki handlowe powinny zostać otwarte dla swoich klientów. Trzeba jednak pamietać, że względu na pandemię koronawirusa, część z tych placówek pozostanie zamknięta. Zgodnie z założeniami powinna być to druga w tym roku niedziela handlowa (pierwsza przypadała pod koniec stycznia). Wypada ona dokładnie na tydzień przed Świętami Wielkanocnymi, które obchodzą wierni kościoła katolickiego. Niedziela ta zwykła być dla nich okazją do zaopatrzenia się we wszystkie niezbędne do przygotowania świąt produkty.

Niedziele handlowe 2021. Kiedy następna niedziela handlowa?

Następna niedziela handlowa zgodnie z założeniami ustawy o zakazie handlu w niedzielę wypadać będzie dopiero za miesiąc, czyli dokładnie 25 kwietnia. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, co oznacza, że sklepy wielkopowierzchniowe będą zamknięte, a zakupów można dokonać jedynie w wybranych punktach handlowych, które znajdują się na liście wyłączeń od zakazu.

Niedziele handlowe 2021 - kalendarz. W które niedziele zrobimy zakupy?

Niedziela handlowa: lockdown eliminuje niedzielę handlową!

Niedziela handlowa w marcu związana jest ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Ustawodawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów zadbał o to, aby na tydzień przed największym świętem chrześcijańskim klienci mieli szansę zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne artykuły. Nie jest to nowość - od lat w naszym kraju funkcjonowała idea niedziel handlowych tuż przed świętami. Ustawa o zakazie handlu w niedzielę uwzględniła więc w tym zakresie obowiązujące dotąd ustalenia.

W tym roku przedświąteczna niedziela handlowa nie dojdzie do skutku w pełnej formie, ze względu na ogłoszone przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowe obostrzenia. Tak naprawdę jest to powrót do zasad obowiązujących wcześniej, podczas drugiej fali koronawirusa. Od 20 marca dla klientów pozostają zamknięte:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2;

Centra i galerie handlowe - z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Potrwa to aż do 9 kwietnia. Zamknięte zostały także salony kosmetyczne oraz fryzjerskie. Wybierając się na zakupy pamiętajmy o zachowaniu dystansu od innych osób, zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.