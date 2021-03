Kiedy przyjdzie wiosna? Długoterminowa prognoza pogody dla Polski

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski nie napawa optymizmem. Na wiosenną aurę poczekamy jeszcze jakiś czas. Synoptycy przewidują, że delikatne ocieplenie nie zwiastuje nadejścia wiosny.

Kiedy do Polski przyjdzie wiosna?

Do połowy tygodnia, w całej Polsce temperatura będzie na plusie, od 3 do 8 stopniu. Ochłodzenie przyjdzie od czwartku, wtedy temperatura nieco spodnie, a na północy będzie mróz, do kilku stopni poniżej zera. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu może spaść śnieg. W nocy, w całym kraju prognozowane są przymrozki. Ostatnie dni marca będą odrobinę cieplejsze, jednak według prognoz, temperatura nie przekroczy 10 stopni.

Wiosna przywita nas w kwietniu

Piotr Krzaczkowski z IMGW-PiB Śnieżka przewiduje, że wiosna nadejdzie na początku kwietnia. - Co prawda w górach trzeba brać pod uwagę, że zima potrwa co najmniej do maja, śnieg w Karkonoszach leży tak długo. Natomiast jeśli chodzi o niziny, to myślę, że w następnym, bądź kolejnym tygodniu, zacznie się już stopniowo ocieplać. Mam nadzieję, że kwiecień przywita nas już zielenią, kwiatami i ciepłem - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski synoptyk IMGW.

Długoterminowa prognoza IMGW

Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wiosnę poczekamy do kwietnia. Eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW wskazuje, że w kwietniu średnia temperatura będzie oscylować w granicach normy wieloletniej. Z kolei opadów deszczu w kraju ma być więcej niż zazwyczaj. Synoptycy ostrzegają jednak, że długoterminowa prognoza pogody jest przewidywana z dużym wyprzedzeniem i może odbiegać o pogody, która faktycznie nastąpi. - Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego - przypominają synoptycy z IMGW.