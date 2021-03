Mazowieckie. Proboszcz w areszcie za potrącenie 16-latki. Nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy

Do wypadku doszło w niedzielę 28 lutego około godz. 18 w Dudach Puszczańskich, w gminie Łyse. 16-letnia dziewczyna została poważnie ranna w wyniku potrącenia przez samochód. Kierowca nie sprawdził stanu ofiary, nie udzielił pomocy - odjechał z miejsca zdarzenia. Podejrzanym o kierowanie pojazdem jest ksiądz z parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Krysiakach.

Wypadek w Dudach Puszczańskich. Zatrzymano miejscowego proboszcza

W czwartek, 11 marca policja zatrzymała Mirosława T., proboszcza w parafii w Krysiakach, a 12 marca, w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, odbyło się posiedzenie w sprawie podejrzanego.

"Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo przeciwko Mirosławowi T. Prokurator przedstawił mu dwa zarzuty" - poinformowała portal eOstroleka.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz. "Jeden zarzut to nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem ciężkich obrażeń ciała u małoletniej pieszej. W wyniku wypadku doszło do obrażeń ciała, które spowodowały u pokrzywdzonej chorobę realnie zagrażającą życiu. Były to krwiaki, m.in. głowy, na udach, liczne otarcia naskórka, ostry krwiak podtwardówkowy na płacie czołowym, skroniowym i ciemieniowym prawym, który skutkował uciskiem na strukturę mózgowia. Ten czyn jest połączony z ucieczką z miejsca zdarzenia. Drugi czyn to nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym" - przekazała rzeczniczka.

Jak podaje portal, proboszcz wydał oświadczenie w związku z wypadkiem, za pośrednictwem swojego pełnomocnika. "Złożyłem obszerne wyjaśnienia oraz przyznałem się do popełnienia najpoważniejszego z zarzucanych czynów" - miał w nim poinformować ksiądz. "Wyrażam najwyższe ubolewanie w związku z zaistniałym nieszczęśliwym zdarzeniem, które miało charakter nieumyślny" - zapewnił. Duchowny miał także przeprosić rodzinę pokrzywdzonej oraz zapewnić o chęci współpracy w celu ustalenia wszystkich okoliczności. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.

