Niedziele handlowe 2021. Czy 21 marca to niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2021. Czy 21 marca jest niedziela handlowa?

21 marca zgodnie z obowiązującą ustawą o zakazie handlu, jest niedzielą niehandlową. Oznacza to, że zdecydowana większość placówek handlowych pozostanie w tym dniu nieczynna. Chodzi tu głównie o sklepy zlokalizowane w dużych centrach, parkach i galeriach handlowych. Zakupów nie zrobimy też w popularnych dyskontach spożywczych typu Lidl czy Biedronka. Nie oznacza to jednak, że w niedzielę nie będziemy w stanie zaopatrzyć się w produkty podstawowej potrzeby. Ustawodawca przewidział wyjątki od ogólnej reguły, a należą do nich m.in.:

sklepy osiedlowe, gdzie właściciel samodzielnie staje "za ladą"

sklepy mające status placówek pocztowych

sklepy na stacjach benzynowych i dworcach komunikacyjnych.

Kiedy wypada następna niedziela handlowa?

Kolejna niedziela handlowa według harmonogramu powinna mieć miejsce dokładnie za tydzień, czyli 28 marca 2021. Jednak wszystko wskazuje na to, że klienci nie będą mogli skorzystać z pełnej możliwości zakupów w tym dniu. Kilka dni temu minister zdrowia ogłosił wejście w życie nowych obostrzeń związanych z lawinowym przyrostem zakażeń. Według nich już 20 marca zaczną obowiązywać zasady "miękkiego lockdownu", który zakłada m.in. zamknięcie galerii handlowych aż do 9 kwietnia.

Niedziele handlowe niezmiennie wzbudzają spore dyskusje. Znaczna część polityków, przedsiębiorców, ale też zwykłych obywateli przytacza liczne argumenty za tym, aby umożliwić handel w niedzielę. Jak narazie jednak w tej kwestii głosu nie zabrała strona rządowa. Wiadomo natomiast, że w związku ze wzrostem zakażeń ponownie wprowadzane są ograniczenia w handlu. "Miękki lockdown" ma obowiązywać w okresie od 20 marca do 9 kwietnia.

Tegoroczna Wielkanoc będzie wyglądać podobnie jak ta z ubiegłego roku. Już teraz można usłyszeć apele o ograniczenie przemieszczania się i gromadzenia całych rodzin, aby zapobiec zwiększaniu się liczby zakażeń. Na szczegółowe wytyczne odnośnie okresu światecznego wciąż jednak trzeba czekać - rząd rozważa wprowadzenie "twardego lockdown", jeśli liczba zakażeń przekroczy 30 tys. na dobę.

Niedziela handlowa. Jak zachować bezpieczeństwo podczas zakupów?

Niezależnie od tego terminu zakupów, musimy przestrzegać zasad, które pomogą nam uchronić się przed zakażeniem. Przede wszystkim konieczne jest przesłanianie ust i nosa maseczką. Nie może być to szalik czy przyłbica. Trzeba też po wejściu do sklepu dezynfekować ręce - poleca się, żeby robić to jak najczęściej lub używać rękawiczek jednorazowych. Dodatkowo konieczne jest przestrzeganie dystansu społeczne - przynajmniej 1,5 m od innych kupujących. W sklepach powyżej 100 m2 może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Nie obowiązują godziny dla seniorów.

