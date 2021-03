Łódź. "Normalny, ale z rabatem. J***ć biedę". Film promocyjny łódzkiego magistratu

Film promocyjny został zamieszczony na profilu miasta Łodzi na Facebooku. Jego głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z Karty Łodzianina, która zapewnia szereg promocji i zniżek, między innymi w restauracjach.

"J***ć biedę", czyli film promujący Kartę Łodzianina

W akcji promocyjnej wziął udział popularny komik i stand-uper Rafał Pacześ - odgrywa rolę osoby kupującej bilet w kasie. Kasjerka po zadaniu mu pytania, czy bilet ma być normalny czy ulgowy, w odpowiedzi słyszy, że "normalny, ale z rabatem". Po chwili komik dodaje hasło "j***ć biedę", dobrze znane z jego występów.

"Tu rabacik, tam zniżka. Nawet Rafał Pacześ wie, że dzięki Karcie Łodzianina portfel od razu jest grubszy" - napisano pod filmem zamieszczonym na profilu łódzkiego magistratu.

Hanna Gill-Piątek: "Zwykła arogancja i odklejenie od potrzeb mieszkańców"

Tuż po publikacji filmu pojawiło się sporo niepochlebnych komentarzy. Głównie dotyczyły one nietrafionego przekazu w stronę mieszkańców. "Żenujące i rażące nieczułością, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczo-ekonomiczną ogromnej części mieszkańców. Troszkę się zawiodłem" - napisał jeden z internautów.

Film skomentowała również posłanka Hanna Gill-Piątek. "To, jakie kto ma poczucie humoru prywatnie, to nie moja sprawa. Ale fakt, że miasto wydaje w czasie kryzysu pieniądze na honorarium dla stand-upera, żeby w oficjalnym spocie powiedział "j***ć biedę", to zwykła arogancja i odklejenie od potrzeb mieszkańców" - napisała na swoim profilu na Twitterze.