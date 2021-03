Powrót dzieci do szkół. Przemysław Czarnek: "Kwiecień pozostaje realny"

Nauka zdalna uczniów starszych klas szkół podstawowych (IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych została przedłużona do 28 marca. A ostatnie rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw wprowadziło naukę w trybie hybrydowym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w czterech województwach - lubuskim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Przemysław Czarnek o powrocie do szkół: My jesteśmy na to przygotowani

Przemysław Czarnek w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News oznajmił, że "statystyki w szkołach są bardzo dobre". - Specjaliści twierdzą jednak, że ruch okołoszkolny, związany m.in. z dojazdem dzieci do szkół, powoduje większe zagrożenie pandemiczne w tych czterech województwach - powiedział.

Szef resortu powiedział, że powodem problemów z powrotem dzieci i nauczycieli do szkół jest "trzecia fala pandemii koronawirusa w całej Polsce i wskaźniki zakażeń, które chwilowo były powyżej 20 tysięcy". - O tym, kiedy będziemy mogli wracać do nauki stacjonarnej, decydują epidemiolodzy i wirusolodzy. My jesteśmy przygotowani na to, żeby kierować dzieci do szkół, ale dopiero w sytuacji, kiedy pozwoli na to pandemia koronawirusa - oznajmił.

Przemysław Czarnek o szczepieniu nauczycieli: Jestem wdzięczny środowisku nauczycielskiemu

Minister edukacji poinformował również, jak wygląda obecnie sytuacja ze szczepieniem nauczycieli. - Cały czas podajemy wskaźniki dotyczące tych, którzy zgłosili się do szczepień. To było od 65 do 70 proc. wszystkich nauczycieli. Z tej puli zaszczepionych jest już ponad 490 tys. osób. Daje to wskaźnik ponad 90 proc. zaszczepionych - powiedział.

Czarnek stwierdził, że "gdyby opozycja, ustami związkowców, nie zniechęcała do szczepień, to pewnie jeszcze większa liczba nauczycieli by się zgłosiła". - Ja i tak jestem wdzięczny środowisku nauczycielskiemu, że pomimo zniechęceń ze strony niektórych związkowców ZNP, aż tylu nauczycieli zgłosiło się do szczepienia - powiedział.