Pogoda na weekend [13-14 marca]. Synoptycy IMGW ostrzegają - wichury, ulewy, a nawet pierwsze burze

Pogoda na weekend nie napawa optymizmem. Czeka nas, co prawda, niewielki wzrost temperatur, niestety towarzyszyć im będzie silny wiatr, a wkraczający do Polski od strony zachodniej front przyniesie opady.

REKLAMA

Synoptycy IMGW w piątek rano wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części kraju. Prognozowano wystąpienie silnego wiatru w porywach do 80 km/h. W górach nawet do 110 km/h, a na Bałtyku pojawić miały się sztormowe fale.

Zobacz wideo Wody Polskie pokazały wizualizację stopnia wodnego Siarzewo

Pogoda na sobotę 13 marca. Na termometrach do 12 stopni

W sobotę prognozuje się temperatury powietrza do 12 stopni Celsjusza na południu. W pozostałej części kraju termometry wskażą od 7 do 11 st. C, nieco chłodniej na północy - od 4 do 8 st. C. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść nieco powyżej zera, informuje na swojej stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na kwiecień. Czy będzie ciepło? IMGW publikuje wstępną prognozę

Cała Polska w sobotę nadal będzie znajdowała się w zasięgu układu niżowego przemieszczającego się znad Morza Norweskiego. W większości kraju zachmurzenie umiarkowane lub duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu oraz wichury. Najwyższe temperatury w Krakowie (12 st. C), Wrocławiu, Opolu, Częstochowie, Katowicach (10-11 st. C). Najniższe w Suwałkach (5 st. C), Białymstoku i Zakopanem (6 st. C)

Silny wiatr oraz duża wilgotność powietrza sprawią, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa aniżeli ta, którą zobaczymy na termometrach. Modele pogodowe IMGW wskazują, że po weekendzie niestety nie czeka nas ocieplenie.

Pogoda na Wielkanoc 2021. Czy w święta będziemy cieszyć się wiosną?

Pogoda na niedzielę 14 marca. Dużo chmur i jeszcze chłodniej

W niedzielę zachmurzenie duże. Na przeważającym obszarze kraju okresami pojawią się opady deszczu, lokalnie mogą wystąpić nawet burze. Najniższa temperatura w Zakopanem (3 st. C), Koszalinie (5 st. C), najcieplej natomiast w Lublinie, Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach (9 st. C).