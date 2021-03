Lockdown w czterech województwach. Resort edukacji: Od poniedziałku w szkołach nauczanie hybrydowe

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 rząd zdecydował o wprowadzeniu lokalnych lockdownów w województwach: pomorskim, mazowieckim i lubuskim oraz o przedłużeniu obostrzeń w woj. warmińsko-mazurskim. Od poniedziałku 15 marca do niedzieli 28 marca zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych będą prowadzone w trybie hybrydowym. Co to oznacza? Ministerstwo Edukacji i Nauki tłumaczy, że dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując dwie zasady: zajęcia stacjonarne w budynku może mieć nie więcej niż 50 proc. uczniów, a co najmniej 50 proc. dzieci ma uczestniczyć w lekcjach zdalnych.

REKLAMA

Nowe obostrzenia dla szkół. "Dyrektor ustali harmonogram zajęć"

"Każdy dyrektor najlepiej zna specyfikę swojej szkoły, dlatego nie wskazujemy, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga. To decyzja dyrektora, który ustali harmonogram prowadzenia zajęć, biorąc pod uwagę - w miarę możliwości - równomierne i naprzemienne rozdzielenie nauki na tryb zdalny i stacjonarny" - czytamy w komunikacie resortu edukacji.

Starsi uczniowie uczą się na dotychczasowych zasadach, utrzymane są również zasady pracy placówek wychowania przedszkolnego. Nieco inaczej jest w woj. warmińsko-mazurskim. Tam pozostałe dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek uczą się w trybie zdalnym. W pozostałych województwach nic się nie zmienia.