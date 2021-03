Pogoda na kwiecień. Czy będzie ciepło? IMGW publikuje wstępną prognozę

Eksperymentalna prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej została przygotowana na podstawie dwóch autorskich modeli IMGW-Reg oraz IMGW-Bayes. Synoptycy porównali prognozowaną temperaturę oraz sumę opadów do średniej z lat 1981-2010, dzięki czemu mogli wskazać, czy temperatura w kwietniu będzie poniżej, powyżej, czy też w normie z lat ubiegłych. Jeżeli w danym miesiącu temperatura jest określana jako "poniżej normy", oznacza to, że miesiąc będzie chłodniejszy od co najmniej 20 tych samych miesięcy w latach 1981-2010.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Pogoda na kwiecień. Czy można spodziewać się wiosennej temperatury?

Model IMGW-Reg wskazuje, że średnia miesięczna temperatura w kwietniu będzie się kształtować poniżej normy wieloletniej. Wyjątkiem będzie Dolny Śląsk, którego mieszkańcy mogą liczyć na wyższą temperaturę. Z kolei model IMGW-Bayes wskazuje na to, że duże prawdopodobieństwo przekroczenia średniej temperatury występuje w północnej części Polski oraz w województwie lubuskim, opolskim i śląskim.

Małopolska. Miał ponad 3,5 promila. Jechał ciężarówką przez autostradę

Średnia miesięczna temperatura (IMGW-Reg) w największych miastach Polski może osiągnąć następujące wartości:

Białystok - 6,4 st.

Gdańsk - 5,8 st.

Katowice - 7,1 st.

Kraków - 7,6 st.

Lublin - 6,6 st.

Łódź - 6,8 st.

Olsztyn - 6,3 st.

Opole - 7,5 st.

Poznań - 8,0 st.

Rzeszów - 7,5 st.

Szczecin - 7,8 st.

Toruń - 7,4 st.,

Warszawa - 7,4 st.

Wrocław - 8,7 st.

Zielona Góra - 7,8 st.

Jak podaje IMGW, norma temperatury z lat 1981-2010 w kwietniu dla Warszawy wynosi 8,0 do 9,1 st., dla Krakowa 9,1 do 9,3, dla Gdańska 6,4 do 7,3, dla Wrocławia 8,3 do 9,5, dla Olsztyna 7,0 do 8,0 a dla Rzeszowa 8,0 do 9,1 st.

Pogoda na kwiecień. Duże opady niemal w całej Polsce

Miesięczna suma opadów deszczu na przeważającym obszarze Polski będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej - wskazuje model IMGW-Reg. Wyjątkiem będą Kujawy, gdzie można spodziewać się opadów o podobnej intensywności do tych z poprzednich lat. Drugi z modeli wskazuje na to, że suma opadów będzie kształtować się poniżej normy wieloletniej. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia małych opadów występuje w województwie podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, lubuskim i łódzkim.

Lublin. 17 godzin leżał bez ruchu w celi z krwiakiem i umierał

Średnia suma opadów (IMGW-Reg) w kwietniu może wynieść: Kielce (83.9 mm), Kraków (85,2 mm), Lublin (91,8 mm), Łódź (59,5 mm), Olsztyn (38,0 mm), Opole (91,4 mm), Poznań (49,8 mm), Rzeszów (95,2 mm), Szczecin (59,5 mm), Toruń (30,6 mm), Warszawa (75,9 mm), Wrocław (74,0 mm), Zielona Góra (43,5 mm).