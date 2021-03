Nauczanie hybrydowe - na czym polega? Będzie obowiązywało w czterech województwach

Minister edukacji Przemysław Czarnek ogłosił, że "co najmniej do 28 marca stacjonarnie kształcić się będą jedynie uczniowie klas 1-3 i szkół specjalnych". Wyjątek stanowią uczniowie najniższych klas z czterech województw z najwyższą liczbą odnotowanych przypadków zachorowania na koronawirusa.

REKLAMA

Nauczanie zdalne co najmniej do 28 marca

Szef resortu edukacji zapowiedział, że do 28 marca wszyscy uczniowie z wyłączeniem klas 1-3 i szkół specjalnych będą uczyć się w formie zdalnej. Jednak w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim oraz lubelskim najmłodsi uczniowie przejdą na nauczanie hybrydowe. - Nauczanie w klasach 1-3 będzie tam się odbywało w trybie hybrydowym. Jutro pojawi się rozporządzenie MEiN, które ureguluje sytuację w tych dwóch województwach - poinformował w czwartek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Sanepid o brytyjskiej mutacji. "Jeden egoista przyszedł do pracy"

Nauczanie hybrydowe, czyli jakie?

Podczas konferencji prasowej minister Czarnek wyjaśnił, na czym będzie polegało nauczenie hybrydowe. Celem wprowadzenia takiego trybu jest zmniejszenie liczby uczniów w klasach i szkołach o połowę. Do szkół przyjdzie jedynie 50 proc. wszystkich uczniów, o reszcie dzieci zadecyduje dyrektor. Ci jednak jeszcze nie otrzymali rozporządzenia ze skonkretyzowanymi zasady, którymi mieliby się kierować. Dotychczas uczniowie z klas 1-3 z województwa warmińsko-mazurskiego uczyli się zdalnie. Hybrydowy system nauczani ma zostać wprowadzony od 15 marca.

Zobacz wideo Nowe obostrzenia od 15 marca w woj. lubuskim i mazowieckim. Na razie regulacje będą obowiązywały do 28 marca

Nowe obostrzenia. Kiedy odbędzie się konferencja premiera? Gdzie oglądać?

"Nie ma więc problemów w samych szkołach"

Szef resortu edukacji poinformował, że obecnie w trybie stacjonarnym pracuje 95 proc. szkół podstawowych, do których chodzą uczniowie klas 1-3. Frekwencja w placówkach utrzymuje się na poziomie 88-90 proc. - Nie ma więc problemów w samych szkołach – powiedział Czarnek. - Co innego ruch okołooświatowy. To milion dzieci udających się każdego dnia do szkół, jak dodamy do tego opiekunów, to mówimy o kilku milionach osób. To może zwiększyć kontakty i może mieć wpływ na wskaźniki pandemiczne - podkreślił.