Skoczów. Samochód dostawczy dwukrotnie przejechał po kobiecie. Kurier nie zauważył jej cofając auto

Ranną kobietę przetransportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie prowadzą działania wyjaśniające okoliczności oraz przebieg wypadku.

Samochód przejechał po kobiecie dwukrotnie

Do zdarzenia doszło w środę koło godziny 14.00 w Skoczowie na ul. Morcinka. Jak donosi portal bielskiedrogi.pl, 24-letni pracownik jednej z firm kurierskich kierujący samochodem dostawczym marki Forda Transita podczas wycofywania potrącił kobietę przechodzącą za pojazdem. Mężczyzna potrącił 38-latkę, która na skutek uderzenia przewróciła się na jezdnię, a ważący ponad 2 tony samochód przejechał po niej tylnymi kołami. 24-latek następnie podjechał samochodem do przodu i dopiero wtedy zorientował się, że doszło do potrącenia.

Kobieta zabrał śmigłowiec LPR

Jak podaje portal, kobieta nie straciła przytomności, a medycy podejrzewają u niej poważny uraz kręgosłupa. - Ze względu na charakter zdarzenia, jak i brak wolnych naziemnych zespołów ratownictwa medycznego, operator WCPR w Katowicach postanowił zadysponować na miejsce śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - donosi portal bielskiedrogi.pl. Śmigłowiec LPR, zabrał poszkodowaną do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Kobieta oraz kierowca zostali przebadani na obecność alkoholu w organizmie, byli trzeźwi. Obecnie cieszyńscy funkcjonariusze policji badają przyczyny i okoliczności zdarzenia.