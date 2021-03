"Tulipan" udawał lekarza i oszukał kobietę na 270 tys. zł. Nawet policjantom wmawiał, że jest kardiologiem

Wrocławscy policjanci wytropili naciągacza, który od co najmniej 2015 roku ukrywał się pod różnymi fałszywymi tożsamościami, wykorzystując je do licznych oszustw. W ostatnim czasie podawał się za lekarza prowadzącego własną klinikę estetyczną. Okazało się, że mężczyzna ma już do odbycia zaległy wyrok.

