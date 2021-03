Sławomir Nitras rozprawiał o funduszu odbudowy. Miał też przygotowaną specjalną wiadomość dla córki

Poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Nitras, tłumaczył w "Rozmowie Piaseckiego" w tvn24.pl na czym polega brak zgody PO dotyczący bezwarunkowego poparcia ratyfikacji funduszu odbudowy w parlamencie. Chodzi o brak zaufania wobec rządu, i obawę, że przyznane przez UE pieniądze nie trafią do przedsiębiorców, i nie wesprą polskiej gospodarki.

Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Jego celem jest odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy.

Fundusz Obudowy. Do kiedy ratyfikacja? Ile pieniędzy może dostać Polska?

Polska ma być trzecim pod względem przekazanych środków beneficjentem Funduszu Odbudowy. Ma do nas trafić blisko 60 miliardów euro. Pieniądze należy wykorzystać do 2026 roku. Fundusz Odbudowy nie powstanie jednak, jeśli nie zgodzą się na to wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Do tej pory ratyfikację Funduszu Odbudowy zakończyło osiem krajów. Kraje UE powinny precyzyjnie przedstawić, na co pieniądze będą wydane. Premier Morawiecki powiedział, że Polska jest na początku tej drogi, tak jak kilkanaście innych krajów, i przejdziemy to bez pośpiechu.

Poparcie dla ratyfikacji funduszu odbudowy deklaruje Lewica

Każde państwo należące do Unii Europejskiej ma tylko do końca kwietnia czas, by przedstawić Komisji Europejskiej plan odbudowy kraju po epidemii koronawirusa. Będzie to podstawą do otrzymania środków unijnych. Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i nisko oprocentowanych pożyczek.

Poparcie dla ratyfikacji tego funduszu zadeklarowała Lewica. PO i PSL chciałyby mieć wpływ na podział unijnych pieniędzy. Nitras wyjaśnił, dlaczego Platforma Obywatelska nie chce poprzeć bezwarunkowo Funduszu Odbudowy.

Chcemy, żeby te pieniądze zostały przeznaczone na pomoc polskiej gospodarce. Kilkaset tysięcy polskich firm ucierpiało z powodu koronawirusa. Unia Europejska tworzy wielki program, nowy Plan Marshalla, w którym Polska musi uczestniczyć i my oczywiście chcemy uczestniczyć, ale nie chcemy, żeby pieniądze zostały zdefraudowane

- mówił Nitras.

Nitras: tych pieniędzy nie można rozkraść. Poseł przypomina o Ostrołęce

Poseł PO zapowiedział, że Platforma będzie w konsekwentnie mówił głośno o tym, że tych pieniędzy nie można rozkraść, bo są potrzebne polskim firmom i przedsiębiorcom, którzy ucierpieli podczas trwającej już rok pandemii.

(...) z planów rządów wynika, że największym beneficjentem tego programu [Funduszu Odbudowy] może być firma Orlen pana Obajtka, może po to, żeby na przykład kupić pana stację albo inne jeszcze telewizje i radia

- sugerował Nitras w tvn24.pl. Wśród beneficjentów wymienił też firmy Enea i Energa, które, jak mówił, utopiły 2 miliardy złotych w Ostrołęce. Nawiązał do budowy elektrowni, którą planował rząd PiS. W tym miesiącu ruszyła rozbiórka elektrowni.

Prywatny gest Nitrasa na wizji

Sławomir Nitras na zakończenie programu powiedział:

Jestem w Warszawie, a moja córka ma dziś 16. urodziny

- powiedział i pokazał kartkę z wydrukowanymi życzeniami.

Sławomir Nitras mówił o funduszu odbudowy, a na koniec zdobył się na wizji na prywatny gest Fot. tvn24