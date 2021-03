Gośćmi Grzegorza Jankowskiego w programie "Punkt Widzenia" w Polsatnews, był adwokat i aktywista Krystian Legierski, a także Yga Kostrzewa, działaczka LGBT. Komentowali obecną sytuację osób LGBT w Polsce oraz to, jak nasz kraj wypada na tle Europy pod względem tolerancji dla mniejszości seksualnych.

REKLAMA

Unia Europejska będzie strefą wolności LGBTIQ

W środę odbyła się w Parlamencie Europejskim debata, podczas której apelowano o wsparcie dla osób LGBTIQ, a także o walkę z dyskryminacją mniejszości seksualnych. Krytykowano tzw. strefy wolne od LGBT. W czwartek eurodeputowani będą głosować nad rezolucją ws. obwołania Unii Europejskiej strefą wolności LGBTIQ.

Zdaniem europosła PiS, Zdzisława Krasnodębskiego, taka rezolucja spowoduje, że osoby LGBT "będą mogły obnosić się z zewnętrznymi cechami płciowymi", jak przytacza polsatnews.pl. Legierski zdanie profesora nazwał bełkotem.

Zobacz wideo Uzgodnienie płci w Polsce. Bodnar: Politycy mają wyrzut sumienia

Legierski: PiS jest dziwadłem na tle Europy

Adwokat i aktywista Krystian Legierski zwrócił uwagę na to, że Europa ma pewne standardy, a kwestia akceptacji osób LGBT i związków partnerskich, jest od wielu lat na porządku dziennym.

PiS na tym tle jest dziwadłem, a nie na odwrót

- mówił Legierski w programie "Punkt Widzenia".

Debata w PE na temat mediów w Polsce, Słowenii i na Węgrzech

Strefy wolne od LGBT to piętnowanie

Krystian Legierski skomentował również określenie "ideologia" stosowane wobec społeczności LGBT.

Prawica się cieszy ze stref wolnych od LGBT. Proszę sobie wyobrazić, jeśliby w Niemczech, Holandii czy we Francji zaczęto tworzyć strefy wolne od polskości. Niemcy, Holandia i Francja mówią: 'Nie, my nic nie mamy do Polaków, ale nie chcemy, żeby ludzie w tych strefach mówili, że są z Polski, by mówili po polsku i mówili o tych dziwnych wartościach, które w Polsce są krzewione. Polacy mogą być, tylko niech nie mówią po polsku'. To mniej więcej taka jest logika, którą stosują prawicowe siły

- stwierdził Legierski.

Rau cytował w TVP dane o przestępstwach wobec osób LGBT. Skala może być większa

Yga Kostrzewa, rzeczniczka Lambdy - stowarzyszenia działającego na rzecz osób nieheteronormatywnych - zwróciła natomiast uwagę na to, że kiedy wmawia się Polakom negatywny obraz osób LGBT, to tylko zwiększa się brak tolerancji w społeczeństwie dla takich osób. Ponadto przywołała wyniki badań o wychowaniu dzieci przez pary jednopłciowe. Według nich wychowanie przez pary jednopłciowe nie ma żadnego negatywnego wpływu na dzieci. A liczba dzieci w Polsce wychowanych w takich rodzinach, to ok. 50 tysięcy.