Pogoda na Wielkanoc 2021. Czy w święta będziemy cieszyć się wiosną?

Jaka będzie pogoda w tegoroczne święta wielkanocne? Wiosna już powoli zagląda do naszych domów, przynosząc do Polski niespodziewaną falę wysokich, jak na tę porę roku, temperatur wraz z końcówką lutego. W ostatnich dniach wartości na termometrach były zdecydowanie niższe, jednak z każdym dniem coraz bardziej napawają optymizmem, że niebawem czeka nas fala wiosennej aury.

Wielkanoc 2021. Jaka będzie pogoda? Czy możemy spodziewać się uderzenia wiosny?

Tegoroczne święta wielkanocne wypadają w weekend 3-4 kwietnia. Lany Poniedziałek z kolei wypada 5 kwietnia. Czy w tym roku będziemy mogli świętować, ciesząc się jednocześnie ładną, wiosenną pogodą? Na to pytanie odpowiedział jeden z synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Walijewski, w programie “Newsroom” Wirtualnej Polski.

Jak przekazał, zdaniem analityków IMGW w kwietniu możemy spodziewać się wyższych temperatur niż do tej pory. W całym kraju powinny mieścić się one w normie dla tego miesiąca. Prawdopodobnie w większej części Polski suma opadów będzie natomiast powyżej normy, jedynie w województwie kujawsko-pomorskim ma zmieścić się ona w normie.

Na prawdziwy przypływ wiosny niestety będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. Druga połowa marca zapowiada się nieco cieplej niż pierwsza, ale wciąż nie będzie to taka wiosna, jakiej byśmy oczekiwali, gdy cały świat pokrywa się zieloną kołderką, a na drzewach pojawiają się pierwsze pąki oraz kwiaty.

Dobrym zwiastunem są powoli przylatujące do Polski pierwsze ptaki. Niektórzy szczęśliwcy mogli już nawet zobaczyć pierwsze bociany. Oznacza to, że przyroda powoli budzi się do życia, ale temperatury pozostawiają jeszcze nieco do życzenia.

Pogoda długoterminowa obarczona jest nieco większym ryzykiem, w związku z czym prognozowane wartości mogą ulec niewielkim zmianom. Synoptycy z optymizmem patrzą jednak w przyszłość i zapowiadają, że kwiecień będzie miesiącem, kiedy wiosna powoli zacznie pukać do naszych drzwi i budzić przyrodę do życia.