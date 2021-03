Głusi mają dość małych tłumaczy w rogu ekranu. Jako dobry przykład podają to, co zrobiła TVP

Do sejmowej Komisji do Spraw Petycji trafił postulat Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych, które domaga się, by tłumacze na język migowy zajmowali co najmniej 1/8 ekranu telewizora. "Tłumacz jest bardzo często wielkości 1/32 ekranu, co uniemożliwia obejrzenie nadawanego programu" - czytamy w petycji.

YouTube.com/TVP Info