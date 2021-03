Warszawa. Szarpanina z wojskiem i policją przed pomnikiem smoleńskim. Powodem wieniec

Cytowana przez TVN24 Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji przyznała, że obecni na miejscu funkcjonariusze mieli za zadanie zabezpieczać uroczystość miesięcznicy smoleńskiej. Zamaskowanym osobom, które próbowały złożyć wieniec na drodze, stanął kordon policji.

Warszawa. Szarpanina zamaskowanych osób z wojskiem i policją

- Byli niestrudzeni, próbowali podejść do pomnika z każdej strony. Najpierw starali się złożyć wieniec przed kordonem. Położyli go przed policjantami, ale przyszło wojsko i odebrało wieniec. Potem podjęli kolejną próbę - położyli wieniec przed kordonem i od razu na nim usiedli. Znowu przyszło wojsko. Doszło do szarpaniny z żołnierzami, którzy próbowali odebrać im ten wieniec i ostatecznie im się to udało - opisywał reporter TVN.

Na wykonanym przez reportera nagraniu słychać, jak jedna z osób próbujących złożyć wieniec zwróciła się do policjantów. Zapytała ich, "czy jest to prywatny pomnik Kaczyńskiego, kto tu dowodzi i czy można złożyć wieniec". Po tym, jak żołnierze odebrali wieniec zamaskowanym osobom, przez megafon popłynęły okrzyki "złodzieje, przebierańcy w wojskowych mundurach, coraz więcej przebierańców, o oryginał coraz trudniej".

Warszawa. Środowe obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej

W środowy poranek premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. W stołecznym kościele seminaryjnym odbyła się z kolei msza w intencji ofiar z 10 kwietnia 2010 roku. Po jej zakończeniu przedstawiciele rządu skierowali się w stronę pl. Piłsudskiego, gdzie zostały złożone kwiaty przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r.

Poza szefem rządu i prezesem Prawa i Sprawiedliwości pamięć ofiar katastrofy uczcili między innymi marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, europoseł Joachim Brudziński oraz szef KPRM Michał Dworczyk - podaje Onet.

