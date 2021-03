Zakończył się przegląd podręczników zlecony przez Przemysława Czarnka. Pojawiły się "drobne zastrzeżenia"

- Nie ma żadnych zmian rewolucyjnych ani światopoglądowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rewolucji nie będzie - powiedziała onet.pl osoba związana z resortem edukacji.

Drobne uwagi do podręczników

Jak donosi onet.pl, kilka dni temu został sporządzony raport podręczników dla klas 1-2 szkół ponadpodstawowych do WOS-u i historii. Eksperci uznali, że podręczniki spełniają standardy oraz opierają się na podstawach programowych. Zastrzeżenia pojawiły się co do sposobu przekazania wiedzy lub nazewnictwa. - W dalszym ciągu pojawia się sformułowanie "nazistowskie obozy koncentracyjne", a powinno być "niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne". W podręcznikach powinna być precyzyjna nazwa, ale to są drobiazgi - przekazał rozmówca portalu.

Spotkanie z wydawnictwami podręczników szkolnych

Kierownictwo ministerstwa spotkało się w poniedziałek z wydawcami podręczników szkolnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki. Zaprezentowano im ogólne i szczegółowe założenia raportu.

- Rzeczywiście dziś doszło do takiego spotkania. W planach są spotkania również z innymi wydawcami - powiedział Radosław Brzózka, szef gabinetu politycznego Przemysława Czarnka. "Drobne uwagi" ekspertów zostały przekazane wydawcom, a szef resortu poprosił o uwzględnienie zaleceń przy kolejnych wydaniach podręczników. - Nie ma żadnych zmian rewolucyjnych ani światopoglądowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rewolucji nie będzie - wyjaśnił rozmówca onet.pl.

Kiedy dzieci wrócą do szkół?

W poniedziałek Przemysław Czarnek w audycji Sygnały Dnia Polskiego Radia powiedział, jakie są szanse na powrót dzieci do szkół. - Trzecia fala jest widoczna, ale lepiej, że występuje teraz niż za miesiąc, bo jeśli zachowamy odpowiedzialność społeczną, to jestem optymistą, że po Wielkanocy będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej w pozostałych klasach i na uczelniach - poinformował. Uczniowie szkół podstawowych z klas I-III wróciły do nauki stacjonarnej 18 stycznia.