Koronawirus przerzedza szeregi policji. Już co piąty funkcjonariusz przechorował COVID-19

W tym miesiącu codziennie wykrywa się koronawirusa u średnio ponad 100 funkcjonariuszy i około 30 pracowników cywilnych - donosi RMF FM. Ponadto, liczba osób stale wyłączonych ze służby ze względu na pandemię wynosi około dwóch tysięcy. Już co piąty policjant przeszedł COVID-19 od początku pandemii. Koronawirusem zaraziło się również ponad 3 tysiące pracowników cywilnych policji. Łącznie z powodu COVID-19 zmarło 16 funkcjonariuszy i 9 pracowników cywilnych.

Braki kadrowe w policji

W policji na początku marca odnotowano 6200 wakatów. Podobna liczba była podawana w lutym. Pandemia koronawirusa w Polsce nie poprawiła sytuacji w szeregach policji. Obecnie około tysiąc funkcjonariuszy jest zakażonych koronawirusem. Podobna liczba osób przebywa na kwarantannie.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby odnotowano 9 954 kolejnych zakażeń koronawirusem. W porównaniu do ubiegłego wtorku liczba zakażeń wzrosła o ponad dwa tysiące osób. Najwięcej nowych przypadków wystąpiło w województwie mazowieckim. Minionej doby zwiększyła się również liczba osób przebywających na kwarantannie. Na izolacji przebywa obecnie 245 202 Polaków, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego dnia o 26 098 osób.

Według harmonogramu Narodowego Programu Szczepień, 29 marca rozpoczną się szczepienia służb mundurowych przeciwko COVID-19. Szczepienia pierwszą dawką dla tej grupy mają potrwać do 5 kwietnia.

