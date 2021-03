Koronawirus za kratami polskich więzień. "Co jesteście chore? To noście maseczki"

Zakłady pracy, szkoły, urzędy, organizacje czy sklepy - w każdym z tych punktów może dojść do zakażenia koronawirusem, który w przypadku wielu pracowników może bardzo szybko się rozprzestrzeniać. To samo dotyczy zakładów karnych. Osadzeni w sporej liczbie przypadków nie mogą jednak liczyć na odpowiedni poziom opieki. Onet zebrał historię kilku takich miejsc, gdzie osadzeni, których imiona na ich prośbę zmieniono, opisywali swoje przeżycia.

"Jesteście chore? To noście maseczki"

27-letnia Marta spędziła ostatnie niemal 1,5 roku w areszcie śledczym. Za kratki trafiła wspólnie ze swoją mamą i partnerem w związku z handlem tabletkami wczesnoporonnymi. Prokuratura zarzuciła całej trójce pomoc w przerywaniu ciąży, sprzedaż sfałszowanych środków leczniczych i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a pomimo upływu czasu śledczy w dalszym ciągu nie sporządzili aktu oskarżenia i nie skierowali sprawy do sądu.

W grudniu 2020 roku prokuratur wypuścił obie kobiety na wolność, utrzymując jednak im zarzuty. Partner 27-latki wciąż pozostaje tymczasowo aresztowany. W tym czasie Marta opowiedziała o warunkach, jakie zastała w areszcie śledczym w Lublinie. Z jej opowieści wynika, że wszechobecne jest lekceważenie i zaniedbania zdrowia osadzonych kobiet ze strony służby więziennej, zwłaszcza w kontekście epidemii koronawirusa.

- Ludzi w aresztach traktuje się jak zwierzęta. Nie można liczyć w zasadzie na żadną pomoc lekarską. Kiedy zgłaszałyśmy problemy zdrowotne, a oddziałowa nie chciała nas słuchać, po prostu zamykała nam przed nosem drzwi - mówiła 27-latka. Kobieta jest przekonana, że na przełomie września i października 2020 roku zakaziła się koronawirusem. Po spędzeniu kilkudziesięciu godzin w łóżku i zgłoszeniu swojego stanu zdrowia strażniczce, w odpowiedni usłyszała, że nie może zostać zbadana, bo tego dnia w areszcie nie było lekarza.

Kobieta trafiła do ambulatorium dopiero po interwencji swojego ojca w administracji zakładu. Obecny tam lekarz postawił diagnozę - migrena i przepisał jej ketonal. Marta niedługo później straciła węch i smak, przestała również jeść. Dwie inne osadzone w tej samej celi również miały te same objawy. - Zgłosiłam oddziałowej, że chciałabym wykonać test. Usłyszałam, że nie ma takiej potrzeby, bo przecież w areszcie nie ma koronawirusa. Innym razem funkcjonariuszka, widząc, w jakim jesteśmy stanie, powiedziała: "Co jesteście chore? To noście maseczki" - opowiadała 27-latka.

Przedstawiciele lubelskiego aresztu stwierdzili, że nie doszło do sytuacji, by osadzone zgłaszające objawy COVID-19, takie jak utrata węchu i smaku, nie zostały poddane testom. Przekonują również, że kobiety z takimi objawami od razu są izolowane od pozostałych. Marta zaznaczyła jednak, że nie słyszała, by którakolwiek z kobiet na jej oddziale miała wykonany test. - Mówiono nam bezczelnie, że za kratami jesteśmy bezpieczniejsze niż na wolności. To zupełna nieprawda. Od października do grudnia wśród personelu zakładu było tyle zakażeń, że brakowało ludzi do pracy. Kontakt mają tam wszyscy ze wszystkimi - dodaje.

Reakcja Biura RPO

– Wiemy, że są ogniska zakażeń, że w więzieniach przebywają chorzy na COVID-19, że w poszczególnych miejscach dochodzi do naruszeń reżimu sanitarnego – powiedziała Jolanta Nowakowska, zastępca dyrektora Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodała przy tym, że przygotowanie tych jednostek do zagrożeń epidemicznych "wydaje się być a dobrym poziomie".

Z drugiej strony Nowakowska zdradziła, że osadzeni wielokrotnie wysyłali wnioski, w których skarżyli się na warunki w więzieniach. - Niejednokrotnie więźniowie są zmuszeni wiele razy sygnalizować o swoim złym stanie zdrowia, by spotkać się z adekwatną reakcją. Osadzeni twierdzą, że początkowo byli zbywani, później bez wywiadu lekarskiego oraz badania otrzymywali jedynie leki przeciwgorączkowe dostarczane przez pielęgniarkę - dodała.

W więzieniach robi się testy dużo rzadziej

Jak informuje Onet, w polskich więzieniach i aresztach przebywa około 70 tysięcy osób. Od początku epidemii koronawirusa pozytywny wynik uzyskało 1 053 z nich, zaś dwóch osadzonych zmarło. Dużo większy wskaźnik zakażeń jest u funkcjonariuszy i pracowników. W skali kraju jest ich niecałe 29 tysięcy, zaś zakażonych z nich - 4 598, z czego trzech zmarło.

W więzieniach testy wykonuje się dużo rzadziej niż na wolności. Od początku pandemii więźniom i tymczasowo aresztowanym wykonano 4 563 badania, co na 100 osadzonych daje średnio niecałe siedem testów. W całej 38-milionowej populacji kraju przeprowadzono ponad 10 mln badań – na każdą setkę obywateli wykonano zatem ponad 26 testów.