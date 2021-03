Wypadek w Gdańsku. Jedna osoba nie żyje, druga walczy o życie. Przygniótł ich betonowy prefabrykat

Zobacz wideo Niebezpieczne wypadki - w tym roku niektórym kierowcom zabrakło wyobraźni

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych w Gdańsku-Kokoszkach.

Wypadek na budowie w Gdańsku. Prefabrykat przygniótł dwóch pracowników

Do wypadku doszło 8 marca na budowie przy ul. Budowlanych w Gdańsku. Podczas transportu betonowy prefabrykat przygniótł dwóch mężczyzn. Pracowników udało się wydostać spod ciężkiej płyty jeszcze przed dotarciem na miejsce straży pożarnej.

Niestety jeden z nich, 36-latek nie wykazywał żadnych oznak życia, nie udało się go uratować. Po drugiego poszkodowanego przyleciał śmigłowiec LPR, który przetransportował go do szpitala. Ratownikom udało się przywrócić akcję serca, jednak stan mężczyzny jest krytyczny. Doznał urazów wielonarządowych.

Na miejsce tragicznego wypadku dotarła policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, technik policji oraz biegły z zakresu medycyny sądowej, którzy przesłuchali świadków i zebrali ślady. Teraz funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratury przeprowadzą dochodzenia, aby sprawdzić, jak doszło do tragicznego zdarzenia.

