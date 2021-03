Komisja Europejska zaniepokojona przebiegiem wyboru RPO. Wysłała list do polskich władz

"Słyszę od niektórych ekspertów z Polski, że Rzecznik Praw Obywatelskich to ostatni bastion, na który mogą liczyć ci, którzy szukają uczciwego zajęcia się ich sprawą, bez uprzedzeń i wpływu dyskursu politycznego. Dlatego zdecydowałam zaangażować się w tę sprawę" - powiedziała Vera Jourová w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej". I dodała, że właśnie to skłoniło ją do zaangażowania się i skierowania do polskich władz listu. "Podkreślałam w nim istotną funkcję ombudsmana, który odgrywa kluczową rolę w ochronie i promowaniu równego traktowania Polaków" - powiedziała.

Europejskie instytucje zaniepokojone sprawą RPO

Wiceprzewodnicząca KE wyjaśniła w rozmowie z gazetą, że "Komisja Europejska przygląda się z zaniepokojeniem rozwojowi wypadków" w kwestii wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. "Obawy wyrażało już wiele europejskich organów, w tym Rada Europy. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE uznało, że rozwiązania, które już w Polsce istnieją, są zgodne z międzynarodowymi standardami" - powiedziała.

Jourová zapewniła, że nie będzie się angażować w wybór konkretnych ludzi na stanowisko RPO. "Nie o to tu chodzi. To nie jest moja walka. Chodzi mi o zachowanie efektywności i niezależności tego urzędu" - podkreślił.

"Prawo europejskie ma prymat nad krajowym"

"DGP" zapytał wiceprzewodniczącą o postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie nominowania sędziów i o to, że rząd planuje skierować zapytania do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność europejskich wyroków z polską konstytucją.

Jourová powiedziała, że "polscy sędziowie są nie tylko sędziami podlegającymi prawu krajowemu, ale także europejskiemu". "Polscy sędziowie również mają możliwość realizowania wyroków trybunału, a w przypadku wątpliwości, mogą zwracać się o ich rozwianie. To był ważny wyrok. Odnotowaliśmy reakcję polskiego premiera na ten wyrok, ale przypomnę, że naczelną zasadą UE jest pełne realizowanie wyroków TSUE. Prawo europejskie ma prymat nad krajowym. Ta zasada ma zastosowanie także w tym przypadku" - wyjaśniła. Jourová powiedziała również, w jakich sytuacjach są uruchamiane procedury o naruszenie prawa UE. "Wygrywamy wszystkie sprawy, które wnosimy do TSUE w kwestiach związanych z praworządnością. Nie mogę sobie pozwolić na luksus przegranej. Dlatego zawsze, kiedy decyduję się na uruchomienie procedury, muszę mieć pewność, że mam do tego uprawnienia" - podkreśliła wiceprzewodnicząca KE.

TK rozstrzygnie, czy Bodnar zostanie na stanowisku RPO

Od 2015 roku funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce sprawuje Adam Bodnar, którego kadencja zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku, jednak rząd nie wybrał następcy Bodnara. W środę 10 marca Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy prawnik w dalszym ciągu będzie mógł sprawować funkcję RPO.